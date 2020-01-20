На территории выставки состоится благотворительное мероприятие

Главный каток страны на ВДНХ и благотворительный фонд "Линия жизни" 2 февраля представят на льду совместный проект с участием звезд ТВ, спорта, шоу-бизнеса. Вечером (во второй сеанс работы катка) вместе с гостями они выйдут на лед, чтобы оказать помощь тяжелобольным Максиму и Виктории Перепелицам, подопечным фонда "Линия жизни".

Часть средств с каждого проданного на каток билета ВДНХ переведет в фонд на лечение брата и сестры. Телеведущие, артисты, музыканты, спортсмены, композиторы, писатели и гости катка сделают совместные мастер-классы по фигурному катанию, автограф-сессии, а также танцевальный флешмоб.

Каждому пришедшему на вечерний каток организаторы вручат светоотражающие стикеры в виде птичек. Их можно легко наклеить на одежду и получить на них звездные автографы прямо на льду.

В празднике примут участие и главные герои – Максим и Вика Перепелица. Ребята ни разу в жизни не были в таком месте, а тут попадут сразу на самый большой каток Европы с искусственным покрытием.

У Максима Перепелицы 2 фесраля день рождения. Мальчику исполнится шесть лет. В финале доброй акции на катке ВДНХ звездные гости прокатят брата и сестру по всему периметру катка.

"Наш праздник соединит тысячи людей единое "Созвездие перепелок" и даст возможность сделать доброе дело ценою в жизнь – подарить счастливое будущее Максу и Вике Перепелицам. Таким образом, этот день запомнят не только наши подопечные дети, но и все участники акции", – сообщили в фонде "Линия жизни".

Праздник стартует на катке ВДНХ в 18:00 и продлится до 20:00. Затем праздничное катание продолжится в обычном режиме воскресного вечера.

Благотворительную акцию поддержат звезды программы "Доброе утро!" Первого канала.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Информационные партнеры: "Авторадио", информационное агентство Infox.ru, развлекательный журнал Time Out, интернет-газета "Yтро.ру", журнал "Миллионер" и онлайн-издание о воспитании и образовании детей "Мел".

Пожалуйста, не забывайте отправлять SMS на короткий номер 3242, указывая сумму пожертвования для тяжелобольных детей – подопечных фонда.