На катке ВДНХ пройдет зимний праздник жизни
Главный каток страны на ВДНХ и благотворительный фонд "Линия жизни" 2 февраля представят на льду совместный проект с участием звезд ТВ, спорта, шоу-бизнеса. Вечером (во второй сеанс работы катка) вместе с гостями они выйдут на лед, чтобы оказать помощь тяжелобольным Максиму и Виктории Перепелицам, подопечным фонда "Линия жизни".
Часть средств с каждого проданного на каток билета ВДНХ переведет в фонд на лечение брата и сестры. Телеведущие, артисты, музыканты, спортсмены, композиторы, писатели и гости катка сделают совместные мастер-классы по фигурному катанию, автограф-сессии, а также танцевальный флешмоб.
Каждому пришедшему на вечерний каток организаторы вручат светоотражающие стикеры в виде птичек. Их можно легко наклеить на одежду и получить на них звездные автографы прямо на льду.
В празднике примут участие и главные герои – Максим и Вика Перепелица. Ребята ни разу в жизни не были в таком месте, а тут попадут сразу на самый большой каток Европы с искусственным покрытием.
У Максима Перепелицы 2 фесраля день рождения. Мальчику исполнится шесть лет. В финале доброй акции на катке ВДНХ звездные гости прокатят брата и сестру по всему периметру катка.
"Наш праздник соединит тысячи людей единое "Созвездие перепелок" и даст возможность сделать доброе дело ценою в жизнь – подарить счастливое будущее Максу и Вике Перепелицам. Таким образом, этот день запомнят не только наши подопечные дети, но и все участники акции", – сообщили в фонде "Линия жизни".
Праздник стартует на катке ВДНХ в 18:00 и продлится до 20:00. Затем праздничное катание продолжится в обычном режиме воскресного вечера.
Благотворительную акцию поддержат звезды программы "Доброе утро!" Первого канала.
Билеты можно приобрести по ссылке.
Информационные партнеры: "Авторадио", информационное агентство Infox.ru, развлекательный журнал Time Out, интернет-газета "Yтро.ру", журнал "Миллионер" и онлайн-издание о воспитании и образовании детей "Мел".
Пожалуйста, не забывайте отправлять SMS на короткий номер 3242, указывая сумму пожертвования для тяжелобольных детей – подопечных фонда.
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