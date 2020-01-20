В постановке искусно сочетаются различные музыкальные жанры и стили хореографии

В Vegas City Hall 6 и 7 марта состоится премьера шоу "Замок желаний". Мистический сюжет объединяет вечную тему любви, философию и психологию человеческой природы. Зрители увидят новый формат современного мюзикла, в котором искусно сочетаются различные музыкальные жанры – от классики до рока, разные стили хореографии: вог, модерн, хип-хоп и другие.

Для шоу созданы костюмы, в которых соединяют элементы средневековой и футуристической одежды, разработаны модифицирующиеся декорации и световые проекции. Мюзикл продолжительностью больше трех часов пройдет под живое музыкальное сопровождение рок-группы и струнного оркестра.

В постановке заняты известные артисты: Игорь Портной (MAMMA MIA!, "Красавица и Чудовище", "Остров сокровищ", "Иисус Христос суперзвезда", канадские постановки "Призрак оперы" и "Рэгтайм") и Андрей Белявский ("Граф Орлов", "Алые паруса", "Нотр-Дам де Пари", шоу Ильи Авербуха "Огни большого города").

Генеральным директором проекта является Станислав Мещеряков, режиссером – Игорь Рубцов. Хореограф – Антон Николаев, режиссер-постановщик и хореограф спортивно-циркового "Шоу олимпийских чемпионов" и Новогодних шоу в московском Доме союзов.

Генеральный продюсер, автор идеи и сценарист мюзикла "Замок желаний" Александр Жидков – член Союза концертных деятелей России, сотрудничал с продюсерами, режиссерами и хореографами из США и Европы, в их числе Дэйв Скотт, Кирк Вонг, Розали Сведлин, Кристофер Милбёрн, Эрик Стайлз.

Vegas City Hall находится по адресу: ст. м. "Мякинино", ул. Международная, д. 12.

Билеты на официальном сайте http://zamok-musical.ru.

"Замок желаний" во "ВКонтакте" – https://vk.com/zamokmusical.

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