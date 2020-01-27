Чем современная стоматологическая клиника отличается от аналогов из прошлого
Как итог – услуги современных клиник, которые значительно отличаются от того, что предлагали соответствующие организации еще 10 лет назад, новые возможности для пациентов, отсутствие боли и красивая, белоснежная улыбка, независимо от имеющихся проблем.
Показательный пример – Люми-Дент, сеть стоматологических клиник в Киеве, которая идет в ногу со временем, прогрессом и технологиями. Вот только несколько примеров технологических отличий современного кабинета стоматолога:
- компьютерная анестезия
- костная пластика
- цифровая диагностика
- лечение зубов под микроскопом
- ТРГ и КТ диагностика
- виниры и брекеты по новым технологиям
Подробнее о передовых и классических технологиях лечения, адресах клиник сети "Люми-Дент" и прейскуранте вы можете узнать на официальном портале организации в интернете.
Лечение без боли и дискомфорта
Хорошая во всех отношениях анестезия – это одно из приоритетных требований не только пациентов, но и самих врачей. Желательно, чтобы сам процесс обезболивание не вызывал неприятных ощущений, а его эффект длился ровно столько, сколько это нужно для проведения процедур – без онемения половины лица на несколько часов.
STA System – новое слово в обезболивании. Система подачи препаратов для локальной анестезии третьего поколения подразумевает автоматизизацию процесса и контроль со стороны компьютера. Как итог – терапевтически и хирургические операции без дискомфорта для пациента.
Альтернативное решение – это лечение под наркозом. Однако в этом случае крайне важно проконсультироваться с врачом на предмет противопоказаний и ограничений.
Имплантация: виниры, имплантаты, протезирование
Многие инновации затрагивают именно сферу имплантации. Чего стоит процедура имплантации за один день – не надо ждать несколько месяцев, что в случае с передними зубами становится оптимальным выходом. Справедливости ради отметим, что имплантация за один день подходит не всем и требует соблюдения определенных условий – например, удаления проблемного зуба и отсутствия серьезных заболеваний.
Относительно новыми можно также считать технологии наращивания костной ткани, в т том числе с использованием собственной крови пациента. Еще один революционный подход – лазерная имплантация.
Виниры – тоже прекрасный способ заполучить в свое распоряжение голливудскую улыбку. Далеко не все клиники готовы справиться с установкой виниров по высшему разряду, так как технология требует не только опыта врача-ортопеда, но и оснащения клиники.
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