Рубль быстро восстанавливается после "коронавирусной паники"
Несмотря на то, что в данный момент "вирусный" фактор еще не отыгран, и публикация любых негативных подробностей из КНР может подкосить восстанавливающийся рынок, в данный момент паника по поводу "новой эпидемии" постепенно стихает.
Рубль в числе первых приходит в себя, о чем ранее и говорили аналитики. Российская валюта при первых признаках стабилизации старается восстановить потери, опустившись к отметке 62,5 рублей за американский доллар.
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Риск снова в тренде
Если днями ранее инвесторы старались перевести финансы в немногочисленные защитные активы, стабилизация ситуации и привлекательный курс рубля быстро переключили внимание игроков на рисковые вложения. В этом ключе российская валюта выглядит едва ли не самым доходным и относительно безопасным вариантом.
Если не поступит никаких плохих новостей из Китая, предстоящие ОФЗ на неделе, анонсированные Минфином, пройдут успешно. Это укрепит позиции "россиянина" еще сильнее, и он сможет отыграть едва ли не все понесенные за прошедшие недели потери.
Не стоит забывать, что рубль выигрывает еще и потому, что часть его резерва подкреплена золотом, а в стране сохраняется плюсовая ставка при положительном бюджете.
Нефть пытается выйти к 60
Черное золото, просевшее с начала недели ниже 60 долларов за баррель, предпринимает попытки отыграться. Частично нефти удается это сделать, но взять психологически важную отметку в 60 долларов пока не удается.
Игроки рынка углеводородов все еще опасаются, что распространение вируса ударит по развитию экономики в Китае. Есть основания полагать, что отголоски вирусного инцидента будут наблюдаться и за пределами КНР – например, в Японии. Это может отразиться на спросе на нефть.
В качестве поводов для укрепления нефти служат статистика API, показавшая падение запасов нефти в США за прошлую неделю, заявления ОПЕК о том, что меры по сокращению добычи могут расшириться, а также ситуация с добычей и поставками нефти Ливии, которая на время может выйти из игры.
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