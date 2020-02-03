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В Москве покажут "Леди на день"

В Москве покажут "Леди на день"
Фото: пресс-служба
Жителей и гостей столицы ожидает новая постановка

Театр армии 21, 22 и 27 марта приглашает на премьеру спектакля "Леди на день" режиссера Дмитрия Астрахана. На Большой сцене – один безумный день из жизни американского города, день, наполненный оптимизмом, юмором и ожиданием чудес.

Анни доживает век, торгуя яблоками на улицах Бруклина. Все местные жители знают ее как добрую и отзывчивую женщину. Им невдомек, что когда-то эта нищая торговка яблоками, уличная пьянчужка, принадлежала к высшему обществу, была замужем за аристократом и родила дочь Луизу.

Дочка выросла в Европе, отец воспитал ее как леди, она выходит замуж за отпрыска старинного испанского рода, и они с женихом и его отцом, графом Ромеро, собираются приехать в Нью-Йорк и встретиться с Анни, которая, по их мнению, - великосветская дама. С этой тревожной вести и начинаются приключения Анни и ее друзей, которые умудряются провернуть немыслимую, грандиозную, фантастическую аферу во имя любви и счастья матери и дочери.  

"Мне нравится эта пьеса – она современная и при этом остается вне возвраста, времени и социальных категорий. Она поднимает вечные вопросы, которые волнуют абсолютно каждого из нас. Это одновременно веселое и мудрое, трогательное и пронзительное зрелище, соединяющее историю интриг и перевоплощений", – рассказал режиссер спектакля "Леди на день" Дмитрий Астрахан.

Для Театра армии  спектакль "Леди на день" – это первый инвестиционный проект. Помимо актеров труппы, в нем принимают участие приглашенные артисты, знакомые зрителю как по театральным постановкам, так и по телеэкрану: Екатерина Стриженова, Михаил Полицеймако, Анастасия Стоцкая, Анатолий Руденко, Александра Никифорова.

Главный режиссер Театра армии Борис Морозов отметил: "Мы задумали сделать комедию, которая сегодня, на наш взгляд, так необходима и востребована зрителем. Особенность этой работы еще и в том, что она осуществлена с привлечением инвесторов и приглашенных известных артистов. Этот опыт, я надеюсь, будет успешным и в нашем репертуаре появится яркий, интересный и веселый спектакль".

Пьеса написана по однименному рассказу Дэймона Раньона (Damon Runyon).

Драматург – Олег Данилов

Режиссер-постановщик – Дмитрий Астрахан

Художник – Анастасия Глебова

Композитор – Алексей Григорьев

Художник по костюмам – Андрей Климов

Начало спектакля 21 и 22 марта – в 18:00, 27 марта – в 19:00.

Евгения КОХАН

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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