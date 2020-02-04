Хиты известных во всем мире шведских певцов и групп прозвучат в исполнении звездных солистов

В Светлановском зале Московского Международного дома музыки 27 февраля и 18 апреля Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" представит новый проект "Музыкальная революция". Концерт посвящен творчеству знаменитых шведских групп и исполнителей: Ace of Base, Roxette, Europe, Secret Service, Arme of Lovers, E-Type (Мартин Эрикссо), Yaki-Da и ABBA.

Поклонников этих коллективов и других любителей музыки порадуют звездные солисты – Дженни Тарнеберг, вокал (Швеция), Миа Стегмар, вокал (Швеция), Себастиан Рус, вокал (Швеция) – и дирижер из Швеции Ульф Ваденбрандт, а также роскошное звучание большого симфонического оркестра.

Швеция подарила миру множество музыкальных талантов, которые добились огромной популярности на всех континентах. На концерте прозвучат самые популярные композиции известных групп из этой страны. Им принадлежит огромный список незабываемых песен ХХ в. и сотни миллионов проданных альбомов. Они взорвали мировые хит-парады и вошли в авангард мировой поп-культуры.

Дирижер – неподражаемый Ульф Ваденбрандт – покорил московскую публику необыкновенной энергетикой и неотразимой харизмой. Его поклонники не только следят за выступлениями любимого музыканта, но и создали российский фан-клуб.

Начало концерта – в 19:00. Категория 6+.



Адрес ММДМ (Светлановский зал): Космодамианская наб., д. 52, стр. 8.

Подробности – https://orchestra.ru/concert/muzykalnaya-revolyutsiya-2.

Заказ билетов в кассах оркестра: +7 (495) 151-99-99.

Билеты на сайте оркестра – https://orchestra.ru/booking/234.

