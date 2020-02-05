Праздничное шоу в Кремле посвящается Дню всех влюбленных

Во всем мире миллионы людей мечтают увидеть, как танцуют настоящее танго и как постичь его чарующую страсть. Танго – это мир полный тайн и загадок. Это, прежде всего, чувства, эмоции и страсть. Красота, изящество, элегантность – все это есть в танго.

Симфонический оркестр Concord Orchestra 16 февраля приглашает на свое новое, не имеющее аналогов праздничное шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы". Новое шоу посвящается Дню всех влюбленных. За многие годы шоу стало уже традиционным в Москве, и, как всегда, пройдет на сцене Государственного Кремлевского дворца.

В этом музыкально-танцевальном проекте сливается в одно целое пылающая хореография танго и страсть музыки Астора Пьяццоллы. В постановке будут разыгрываться страсти, передаваемые с помощью отточенной хореографии и, конечно же, эмоций. Благодаря уникальности этого сочетания и появилось потрясающее по своей красоте праздничное шоу с невероятно яркими танцевальными номерами и прекрасной музыкой танго.

Проект был создан Симфоническим оркестром Concord Orchestra. Постановщик шоу – известный аргентинский хореограф Сильвио Гранд, который является настоящей звездой танго. В праздничном шоу принимают участие танцоры – призеры "Campeonato Mundial de Baile de Tango", в категории "Tango Escenario" (Буэнос-Айреc, Аргентина) и победители конкурса "Tango Dance World Championship" (Буэнос-Айреc, Аргентина), театр аргентинского танго "Tango JAM Club", хореограф-постановщик А. Майоров.

Гости услышат "золотые голоса танго" – Сезара Камарго и Мартина Альварадо (Аргентина), которые исполнят песни настоящего аргентинского танго. В новой программе в исполнении Симфонического оркестра Concord Оrchestra прозвучат самые популярные произведения легендарного композитора Астора Пьяццоллы: "Grand Tango", "Chau Paris", "Chiquilin de bachin", "Rinascero", "Oblivion", "Adios Nonino", "Libertango" и концерты из цикла "Времена года в Буэнос-Айресе".

Для всех зрителей в красном приготовлены специальные подарки. Их праздничные наряды – красное платье или красный шарф, красная блуза или красные туфли – создадут незабываемую атмосферу единения тысяч красивых людей в красочных одеждах и обуви.

"Танго страсти Астора Пьяццоллы" является самым захватывающим и динамичным шоу в мире. В канун Дня влюбленных, Кремлевский дворец станет воплощением настоящей страсти, танца и любви. Подарите любимым солнечное настроение Аргентины!

Участники шоу: симфонический оркестр Concord Orchestra, художественный руководитель и главный дирижер – Фабио Пирола; танцоры – Silvio Grand, звезда Аргентины, победители "Tango Dance World Championship" (Аргентина) и призеры "Campeonato Mundial de Baile de Tango" в категории "Tango Escenario"; театр аргентинского танго "Tango JAM Club", хореограф-постановщик – А. Майоров; вокалисты Cesar Camargo – "Золотой голос танго", С. Искакова – победительница конкурса "Astor Piazzolla music Awards" и "Лучший голос Аргентины" – Мартин Альварадо (Аргентина).

Постановщик шоу – Сильвио Гранд (Аргентина).

Продолжительность – до трех часов,с антрактом).

Сайт – http://concordorchestra.ru/shows/shou-tango-strasti-astora-pyatstsolly-2/.