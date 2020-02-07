Любителей южно-испанской народной музыки ждет грандиозное событие в Москве

В зале Театриума на Серпуховке 27 февраля состоится торжественный гала-концерт фестиваля "Flamencura" фламенко. В нем примут участие коллектив Flamenсura с испанским кантаором (певцом фламенко) Мигелем Фернандесом, а также избранные участники. Там же состоится церемония награждения лауреатов фестиваля.

Музыкальный коллектив Flamencura выступит в составе: гитарист, пианист и композитор Алексей Стародубцев, певица Татьяна Шишкова – "Лучший голос фламенко России", перкуссионист Сергей Коняев, танцовщица Марина Коробко, бас-гитарист Роман Вертягин, певица и пальмеро Светлана Рудник, струнная группа и специальные гости. Прозвучат композиции Алексея Стародубцева и вокальные произведения Мигеля Фернандеса – только авторский материал.

Пятый фестиваль фламенко пройдет на разных столичных площадках с 24 по 27 февраля. Страстные ритмы, завораживающие голоса, экспрессия и мастерство артистов – публике представят настоящий адреналиновый коктейль. Зимнюю Москву наполнят звуки знойной Андалусии.

Фестиваль музыки, фестиваль жизни, в самом ярком ее проявлении откроет мир фламенко для российского слушателя с новой стороны. Звезды Испании и России соберутся в залах, чтобы разделить со зрителями свою любовь к уникальной культуре фламенко. Особенность фестиваля – "Flamencura" делает акцент на музыке фламенко, являющейся основой жанра, который включает также и искусство канте (пения) и танца. За прошедшие годы более 200 артистов со всей нашей страны приняли участие в фестивале.

Специальный гость фестиваля – Мигель Фернандес. Он с раннего детства начал петь фламенко. Интерес к фламенко перешел к нему от отца – певца Хосе Кортеса "Pansequito". Обладая аутентичным для фламенко голосом, артист также много работает с латиноамериканской музыкой, сальсой, поп-музыкой.



В 13 лет он победил на фестивале пения Фандангос в Барселоне, а год спустя принял участие в своем первом конкурсе певцов. В 16 лет Мигель Фернандес начал творческую карьеру в составе группы Son Como Son, выступая с концертами по всей Испании. Также участвовал в Конференциях фламенко в различных каталонских университетах совместно с доктором Хосе Кандадо Каллеха. В 2004-м он впервые записал альбом с группой Sabor de Gracia "El Mundo Baila". С этой же группой он снимался в документальном фильме "El Gran Gato". В 2006 г. он принял участие в фестивале пения Manlleu (El Candil), и вышел в финал в двух номинациях.

В 2012 г. певец совершил европейское турне с певцом "Van Van" Майито Ривера и группой Son Como Son. Позже он принимал участие в записи таких артистов, как Desembre Congelat, Ginesa Ortega, Sam Lander, Las Migas, Blas Córdoba и др. В том числе в альбоме Алексея Стародубцева 2016 года. Мигель продолжает свою карьеру в качестве певца в различных группах De Cajón, Son Como Son, Son de Tacón, Babel, Oleandole, DMigueles, Jesús de Joaquín Puchero и других.

Начало гала-концерта 27 февраля – в 19:00. Категория 6+

Театриум на Серпуховке (зал Дуров) находится по адресу: ст. м. "Серпуховская", ул. Павловская, д. 6.

Страница фестиваля на сайте http://flamencura-project.ru/fest/festival-main/27.02-gala-konczert.



О фестивале

С 2016 г. в фестивале "Flamencura" приняли участие около 200 артистов из Москвы, Санкт – Петербурга, Твери, Ржева, Новосибирска, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Харькова, Барселоны, Кадиса, Мадрида, Брюсселя и других городов. Фестиваль принимал и солистов, и малые составы, и большие коллективы, среди которых было много детей и взрослых. На фестивале выступали гитаристы, певцы, танцоры, струнный квартет, пианисты, арфисты, флейтисты, перкуссионисты и другие деятели культуры фламенко. За все это время команде фестиваля удалось поднять "на поверхность" и раскрыть множество талантов людей, которые находятся далеко за пределами столицы, но любят и продвигают культуру фламенко в России.



Алексей Стародубцев – создатель и руководитель проекта "Flamencura", президент фестиваля "Flamencura", композитор, гитарист, пианист, руководитель музыкального коллектива Flamencura. Он с раннего детства занимался пением и игрой на фортепиано. И только обучаясь на кафедре теории музыки в Академическом музыкальном училище при Консерватории имени П.И. Чайковского, много сочиняя в то время, он впервые взял в руки гитару. В то же время состоялась первая поездка в Испанию, которая и стала решающей в выборе дела жизни.

После той поездки Алексей регулярно каждый год посещал классы в Испании у разных мастеров гитары фламенко. Сочинил и записал первые два альбома с участием артистов фламенко Барселоны. Третий альбом был записан уже наполовину в России на своей студии, а наполовину в Испании. Стародубцев учился у известнейших гитаристов Испании (Puchero, Chicuelo, David Cerreduela). Всего Алексей записал 4 альбома авторской музыки, которые на сегодняшний день являются почти единственными в области именно авторской музыки фламенко в России.

Музыкальный коллектив Flamencura вобрал в себя лучшее, что можно найти в России в жанре фламенко. Это выдающиеся артисты, танцоры и музыканты, чье творчество также высоко оценено испанцами. КонцертFlamencura под руководством гитариста и композитора Алексея Стародубцева – это удовольствие для слуха и для души. Это изысканная авторская музыка и традиционное фламенко в великолепном исполнении. Музыканты сочиняют авторские летры, композиции и развернутые сценографические номера с танцами.