Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

На сцене "ВТБ Арены" пройдет музыкальный спектакль "Воины духа"

На сцене "ВТБ Арены" пройдет музыкальный спектакль "Воины духа"
Фото: предоставил Оргкомитет проекта "Воины духа".
Зрители увидят современные мультимедийные технологии, зрелищную игру актеров и блестящую каскадерскую работу

На сцене "ВТБ Арены" 29 февраля состоится показ музыкального спектакля "Воины духа". Масштабная постановка, приуроченная к годовщине подвига бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, расскажет зрителям о мужестве, силе духа, верности Отечеству и настоящей любви.

"Воины духа" – постановка, выполненная в уникальном для России жанре патриотического музыкального шоу. Впервые театральное действие объединяет в себе современные мультимедийные технологии, зрелищную игру актеров и блестящую каскадерскую работу. Прежде подобное сочетание можно было увидеть только на экране кинотеатров", – отметил режиссер-постановщик спектакля Вячеслав Кулаев.

В центре сюжета – молодой человек, увлеченный компьютерными играми. Ему предстоит сделать выбор: соблазниться виртуальной реальностью, где нет никаких законов, или выбрать обычную жизнь, наполненную трудностями и разочарованиями. После сложной внутренней борьбы парень выбирает реальный мир с его истинными ценностями – искренней любовью, верной дружбой, преданностью Родине. 

Вечную историю противостояния добра и зла рассказывают известные актеры Дмитрий Дюжев, Никита Пресняков, Теона Дольникова, Игорь Жижикин, Юрий Мельников, Игорь Миркурбанов. Изюминкой спектакля является жанровое многообразие, в нем сочетаются десятки музыкальных направлений – от рэпа до рока. За зрелищность и остроту отвечает одна из лучших каскадерских групп России: благодаря их трюкам и технологическим спецэффектам шоу становится поистине масштабным и современным.

"Происходящее на сцене, сюжет, актеры, стиль музыки понятны молодому поколению. Мы показываем и компьютерные игры, и уличные "разборки", и любовь. Но, главное, что за всем этим в душах каждого героя живет память предков, великий "дух воинов", – рассказал автор идеи Константин Ахапкин.

Гости "ВТБ Арены" также смогут увидеть передвижную мемориальную выставку памяти 6-й роты. Организатором выставки выступила Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ России. Экспозиция из 84 фотографий погибших десантников не только поименно представляет каждого героя, но и подробно рассказывает о трагических событиях в Аргунском ущелье. Параллельно с передвижной выставкой будут работать экспозиции поисковых отрядов "Бумеранг ДОСААФ", "Спектр" и "Ратник" регионального отделения ДОСААФ Московской области.

Военный музыкальный спектакль "Воины духа" проходит при поддержке Министерства обороны РФ, ДОСААФ, Воздушно-десантных войск, Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". В создании спектакля участвовало командование ВДВ, в частности – бывший командующий ВДВ, ныне председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков.

Авторы идеиКонстантин Ахапкин, Игорь Исаков. Главный продюсер – Марина Ким. Оргкомитет: Марина Ким, Мария Исакова. Генеральные продюсеры – Мария Исакова и Игорь Исаков. Главный режиссер-постановщик – Вячеслав Кулаев.

Творческий консультант – Андрей Болтенко. Авторы либретто – Игорь Исаков, Андрей Меньшиков и Аркадий Творогов. Авторы музыки – Евгений Ширяев, Сергей Трофимов, Александр Шевченко, Денис Хрущев, Николай Щастьев, Владимир Мазур.

Начало спектакля – в 20:00. Категория 16+.

Официальный сайт спектакля - https://voini-duha2020.com/.

Евгения КОХАН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей