Зрители увидят современные мультимедийные технологии, зрелищную игру актеров и блестящую каскадерскую работу

На сцене "ВТБ Арены" 29 февраля состоится показ музыкального спектакля "Воины духа". Масштабная постановка, приуроченная к годовщине подвига бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, расскажет зрителям о мужестве, силе духа, верности Отечеству и настоящей любви.

"Воины духа" – постановка, выполненная в уникальном для России жанре патриотического музыкального шоу. Впервые театральное действие объединяет в себе современные мультимедийные технологии, зрелищную игру актеров и блестящую каскадерскую работу. Прежде подобное сочетание можно было увидеть только на экране кинотеатров", – отметил режиссер-постановщик спектакля Вячеслав Кулаев.

В центре сюжета – молодой человек, увлеченный компьютерными играми. Ему предстоит сделать выбор: соблазниться виртуальной реальностью, где нет никаких законов, или выбрать обычную жизнь, наполненную трудностями и разочарованиями. После сложной внутренней борьбы парень выбирает реальный мир с его истинными ценностями – искренней любовью, верной дружбой, преданностью Родине.

Вечную историю противостояния добра и зла рассказывают известные актеры Дмитрий Дюжев, Никита Пресняков, Теона Дольникова, Игорь Жижикин, Юрий Мельников, Игорь Миркурбанов. Изюминкой спектакля является жанровое многообразие, в нем сочетаются десятки музыкальных направлений – от рэпа до рока. За зрелищность и остроту отвечает одна из лучших каскадерских групп России: благодаря их трюкам и технологическим спецэффектам шоу становится поистине масштабным и современным.

"Происходящее на сцене, сюжет, актеры, стиль музыки понятны молодому поколению. Мы показываем и компьютерные игры, и уличные "разборки", и любовь. Но, главное, что за всем этим в душах каждого героя живет память предков, великий "дух воинов", – рассказал автор идеи Константин Ахапкин.

Гости "ВТБ Арены" также смогут увидеть передвижную мемориальную выставку памяти 6-й роты. Организатором выставки выступила Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ России. Экспозиция из 84 фотографий погибших десантников не только поименно представляет каждого героя, но и подробно рассказывает о трагических событиях в Аргунском ущелье. Параллельно с передвижной выставкой будут работать экспозиции поисковых отрядов "Бумеранг ДОСААФ", "Спектр" и "Ратник" регионального отделения ДОСААФ Московской области.

Военный музыкальный спектакль "Воины духа" проходит при поддержке Министерства обороны РФ, ДОСААФ, Воздушно-десантных войск, Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". В создании спектакля участвовало командование ВДВ, в частности – бывший командующий ВДВ, ныне председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков.

Авторы идеи - Константин Ахапкин, Игорь Исаков. Главный продюсер – Марина Ким. Оргкомитет: Марина Ким, Мария Исакова. Генеральные продюсеры – Мария Исакова и Игорь Исаков. Главный режиссер-постановщик – Вячеслав Кулаев.



Творческий консультант – Андрей Болтенко. Авторы либретто – Игорь Исаков, Андрей Меньшиков и Аркадий Творогов. Авторы музыки – Евгений Ширяев, Сергей Трофимов, Александр Шевченко, Денис Хрущев, Николай Щастьев, Владимир Мазур.

Начало спектакля – в 20:00. Категория 16+.

Официальный сайт спектакля - https://voini-duha2020.com/.