Китайский вирус уже несколько недель остается главным героем новостных сводок. Интенсивность его распространения, а также меры, принятые Китаем для сдерживания эпидемии, давят на рынки, заставляя инвесторов и спекулянтов, мягко говоря, нервничать. Страдают от этого и нефтяной сектор, и азиатские рынки, и все крупные корпорации – от Apple до Starbucks

С другой стороны, если раньше игроки бирж буквально паниковали, то теперь это больше похоже на напряженность и поиск путей для спекуляций в сложившихся условиях. Постепенно возвращается интерес к рисковым сделкам, а страхи перед мировой пандемией, способной обрушить экономику и фондовые рынки, стихают.

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Ситуация с вирусом неоднозначная

Число потенциальных пациентов, которые находятся под наблюдением врачей, превысило 200 тысяч человек. Официально заболевших вирусом в данный момент насчитывается около 25 тысяч, а умерших – чуть менее 500 человек, но это по официальным данным. Возможно, цифры неактуальны.

Медики ждут, что учитывая инкубационный период и особенности распространения вируса, пик заболевания еще только предстоит пережить.

С другой стороны, при росте числа заболевших за пределами Китая повышается шанс, что разработкой лекарств активно займутся специалисты сразу из многих стран, что повышает шансы на появление эффективного медикамента в обозримом будущем.

Первые хорошие новости

Разработкой терапевтического препарата и вакцины против вируса уже занимаются глобально, в том числе в России и Великобритании. Китай недавно заявил, что врачи из Поднебесной близки к разработке действенного лекарства. Всемирная организация здоровья не подтвердила факт наличия медикамента, но новости о его возможном существовании укрепили уверенность рынков в завтрашнем дне.

Можно сказать, что инвесторы перестали бояться вируса так, как это было всего несколько дней назад. Да, доллар, как защитный актив, все еще получает поддержку от обмена части рисковых активов, но и доходные сделки вновь пользуются спросом. Укрепляя, к примеру, рубль.

Хорошие новости из Поднебесной или даже слухи о появлении вакцины, скорее всего, станут стимулом для спекулянтов скупать подешевевшие неделями ранее акции компаний, а также сырье и перспективные валютные активы. Однако любой негатив способен быстро изменить настроения.