Инвесторы перестали бояться вируса
С другой стороны, если раньше игроки бирж буквально паниковали, то теперь это больше похоже на напряженность и поиск путей для спекуляций в сложившихся условиях. Постепенно возвращается интерес к рисковым сделкам, а страхи перед мировой пандемией, способной обрушить экономику и фондовые рынки, стихают.
О том, как последние новости влияют на валютный рынок, в частности на пару рубль - доллар, вы можете узнать на тематических сайтах или портале InstaForex.
Ситуация с вирусом неоднозначная
Число потенциальных пациентов, которые находятся под наблюдением врачей, превысило 200 тысяч человек. Официально заболевших вирусом в данный момент насчитывается около 25 тысяч, а умерших – чуть менее 500 человек, но это по официальным данным. Возможно, цифры неактуальны.
Медики ждут, что учитывая инкубационный период и особенности распространения вируса, пик заболевания еще только предстоит пережить.
С другой стороны, при росте числа заболевших за пределами Китая повышается шанс, что разработкой лекарств активно займутся специалисты сразу из многих стран, что повышает шансы на появление эффективного медикамента в обозримом будущем.
Первые хорошие новости
Разработкой терапевтического препарата и вакцины против вируса уже занимаются глобально, в том числе в России и Великобритании. Китай недавно заявил, что врачи из Поднебесной близки к разработке действенного лекарства. Всемирная организация здоровья не подтвердила факт наличия медикамента, но новости о его возможном существовании укрепили уверенность рынков в завтрашнем дне.
Можно сказать, что инвесторы перестали бояться вируса так, как это было всего несколько дней назад. Да, доллар, как защитный актив, все еще получает поддержку от обмена части рисковых активов, но и доходные сделки вновь пользуются спросом. Укрепляя, к примеру, рубль.
Хорошие новости из Поднебесной или даже слухи о появлении вакцины, скорее всего, станут стимулом для спекулянтов скупать подешевевшие неделями ранее акции компаний, а также сырье и перспективные валютные активы. Однако любой негатив способен быстро изменить настроения.
"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане
Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Бьет по почкам: популярное лекарство оказалось токсичным
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик