Идеальное офисное кресло: 3 практические рекомендации
От того, насколько кресло будет удобным для поясницы, шеи, локтей, мышц спины, индивидуальным в настройке, приятным на ощупь, ортопедическим и адаптивным – в итоге зависит настроение персонала, производительность труда, желание что-то делать и в особенности – здоровье.
Учитываем профессию пользователя
В первую очередь, обратите внимание на то, кто будет пользоваться офисной мебелью. Не будем рассматривать кресла для руководителей – это отдельная категория дорогих моделей, которые часто покупаются в единичном экземпляре.
В рамках офиса кресла, как правило, делятся на операторские и компьютерные модели. Желательно, чтобы первые могли настраиваться конкретных работником, у них были удобные подлокотники и регулируемая спинка. Идеальные компьютерные кресла мобильные, легко вращаются, бесшумные. Кресла для залов совещаний и клиентов в зоне ожидания не такие "индивидуальные".
Практичность или эстетика?
Ассортиментсовременных офисных кресел – это тысячи моделей из различных материалов. Отдайте предпочтение металлическому каркасу или хорошему пластику, ортопедическим наполнителям и долговечной обивке, за которой легко ухаживать.
Кресла из дешевого пластика, жестких "плетеных" каркасов, с невысоким уплотнителем – это не всегда подходящие для длительной эксплуатации модели. Несмотря на то что выглядеть они могут более утонченно, подходить дизайну интерьера, для операторов, специалистов на ресепшн, бухгалтеров и прочих сидячих профессий их лучше все же не выбирать.
Зато красивое внешне, но не слишком ортопедическое кресло подойдет для зон приема посетителей или залов совещаний.
Особенности конструкции
Остановимся на трех важнейших элементах – ножках, спинке, сидении. Разновидностей оснований у офисных кресел три. Это стационарный и устойчивый подиум, конференц-основа или крестовина.
Анатомическая форма спинки – залог того, что спина будет меньше уставать, так как площадь соприкосновения без точечной перегрузки мышц будет больше. Если есть валик под шейный и поясничный отдел – еще лучше. Возможность настройки угла наклона спинки, в том числе более 90 градусов по отношению к сиденью, – это тоже хорошо.
Сиденье может быть жестким, умеренно мягким и мягким. Первым и последний вариант не всегда подходят для длительного сидения. Оптимальным наполнителем для этой части конструкции считается пенополиуретан (ППУ), более дешевым и менее удобным – поролон.
Подлокотники, колесики, элементы индивидуальной настройки вроде механизма касания или настройки высоты – тоже важные, но второстепенные элементы.
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