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В Москве пройдет форум Blockchain Life 2020

В Москве пройдет форум Blockchain Life 2020
Фото: Пресс-служба
Крупнейшее событие по блокчейну, криптовалютам и майнингу в Европе состоится на инновационной площадке Music Media Dome

Форум Blockchain Life 2020 пройдет 22-23 апреля и соберет 5000 участников из 70 стран. Среди них: бизнесмены из криптоиндустрии и классического бизнеса, инвесторы, майнеры, блокчейн-разработчики, основатели инновационных стартапов, представители государственной власти и все те, кто хочет познакомиться с одной из самых перспективных сфер современности.

В рамках Blockchain Life 2020 будут обсуждаться темы: развитие блокчейна и его внедрение в бизнес, анализ актуальных способов заработка в области криптовалют, трейдинга и майнинга. Важной задачей форума является создание площадки для диалога между отраслевым сообществом и государственными структурами.

Одно из самых ожидаемых событий форума – эксклюзивное выступление Яна Балины – известного блогера, блокчейн-предпринимателя и инвестора с мировым именем.

Среди спикеров форума: 

  • Руслан Енсебаев (Вице-министр финансов Республики Казахстан); 

  • Хоселит Рамирез (Глава республиканского ведомства криптоактивов Венесуэлы, El Petro);

  • Сергей Хитров (Основатель Listing.help);

  • Анатолий Каплан (Основатель Forklog);

  • Артур Азизов (Основатель B2Broker);

  • Александр Бородич (Основатель Universa);

  • Рауан Хассан (VP TradingView);

  • Артем Калихов (CPO Waves); 

  • Булет Калиев (Руководитель блокчейн-лаборатории Deloitte);

  • Николай Муханов (CEO S7 TechLab);

  • Александр Трещёв (Юрист) и другие.

Участников ждут два дня продуктивного нетворкинга c топ-менеджментом ведущих компаний отрасли: Binance, BitForex, Listing.help, Trading View, Huobi, KuCoin, B2Broker, Bitmain, Газпром Нефть и многими другими. 

Организатором события года является ведущее мировое агентство по листингу на криптобиржах Listing.help и международная ассоциация по развитию цифровой экономики Ideo.one. Генеральным спонсором выступает криптовалютная биржа BitForex.com. Генеральным спонсором AfterParty выступает провайдер ликвидности и технологий B2Broker.net. 


Рина КРАСНОВА

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