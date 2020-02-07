В Москве пройдет форум Blockchain Life 2020
Форум Blockchain Life 2020 пройдет 22-23 апреля и соберет 5000 участников из 70 стран. Среди них: бизнесмены из криптоиндустрии и классического бизнеса, инвесторы, майнеры, блокчейн-разработчики, основатели инновационных стартапов, представители государственной власти и все те, кто хочет познакомиться с одной из самых перспективных сфер современности.
В рамках Blockchain Life 2020 будут обсуждаться темы: развитие блокчейна и его внедрение в бизнес, анализ актуальных способов заработка в области криптовалют, трейдинга и майнинга. Важной задачей форума является создание площадки для диалога между отраслевым сообществом и государственными структурами.
Одно из самых ожидаемых событий форума – эксклюзивное выступление Яна Балины – известного блогера, блокчейн-предпринимателя и инвестора с мировым именем.
Среди спикеров форума:
Руслан Енсебаев (Вице-министр финансов Республики Казахстан);
Хоселит Рамирез (Глава республиканского ведомства криптоактивов Венесуэлы, El Petro);
Сергей Хитров (Основатель Listing.help);
Анатолий Каплан (Основатель Forklog);
Артур Азизов (Основатель B2Broker);
Александр Бородич (Основатель Universa);
Рауан Хассан (VP TradingView);
Артем Калихов (CPO Waves);
Булет Калиев (Руководитель блокчейн-лаборатории Deloitte);
Николай Муханов (CEO S7 TechLab);
Александр Трещёв (Юрист) и другие.
Участников ждут два дня продуктивного нетворкинга c топ-менеджментом ведущих компаний отрасли: Binance, BitForex, Listing.help, Trading View, Huobi, KuCoin, B2Broker, Bitmain, Газпром Нефть и многими другими.
Организатором события года является ведущее мировое агентство по листингу на криптобиржах Listing.help и международная ассоциация по развитию цифровой экономики Ideo.one. Генеральным спонсором выступает криптовалютная биржа BitForex.com. Генеральным спонсором AfterParty выступает провайдер ликвидности и технологий B2Broker.net.
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