Всех участников объединит желание сделать доброе дело

В воскресенье, 16 февраля, на трассе ОУСЦ "Планерная" стартует семейный праздник – благотворительная Лыжня 6250, организатором которой выступает фонд "Линия жизни".

Участники стартов смогут выбрать одну из трех дистанций: 3125, 6250 и 12500 метров. Это значит, что выйти на лыжню и сделать доброе дело смогут все желающие, с любым уровнем спортивной подготовки. На мероприятие можно прийти всей семьей, к участию допускаются дети от 5 лет. Верхней возрастной планки у участников нет.

Под №1 традиционно стартует Ольга Зайцева – российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка в эстафете (2006-го и 2010 г.), трехкратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России.

Сотрудники базы "Планерная" подготовят трассу, преодолеть которую можно как классическим, так и коньковым (свободным) ходом.

"Благотворительная Лыжня 6250 – это семейный спортивный праздник. Кто-то выходит на старт, чтобы установить личный рекорд, кто-то хочет хорошо провести время на свежем воздухе вместе с детьми и внуками. Объединяет всех наших участников желание сделать доброе дело", – рассказала о предстоящем старте президент фонда "Линия жизни" Фаина Захарова.

Все средства, полученные от стартовых взносов, будут направлены в фонд "Линия жизни" на лечение тяжелобольных подопечных фонда. В этот раз помогут трехлетнему Дмитрию Павелькину из подмосковных Котельников и двухлетней Александре Дорожкиной из Егорьевска. Малышам требуются курсы восстановительного лечения.

На Лыжне 6250 будет осуществляться электронная система хронометража. Все, кто вышел на старт, независимо от показанного результата, получат памятные медали. Победителей и призеров ждут кубки, дипломы и призы.

Дата проведения Лыжни: 16 февраля, сбор участников с 09:00, старт в 12:00.

Место проведения: Московская область, город Химки, ОУСЦ "Планерная".

Регистрация на старт

Тайминг мероприятия:

С 09:00 до 11:30 – регистрация участников, выдача стартовых пакетов

С 11:15 до 11:30 – официальное открытие мероприятия

С 11:30 до 11:59 – подготовка к выходу на трассу, выдача чипов

В 12:00 – старт Лыжни 6250 (дистанции: 3125, 6250 и 12 500 м)

С 12:45 до 13:15 – награждение победителей

14:00 – окончание мероприятия

Люди с ограниченными возможностями допускаются к участию в забеге бесплатно. Участники от 5 до 14 лет должны участвовать и получать пакеты участника вместе с законным представителем. Организаторы вправе отказать в выдаче стартового пакета в случае несовпадения данных, указанных при регистрации. Подробнее о старте в Положении о Лыжне на сайте.

Медицинская справка для участия в Лыжне 6250 не требуется.

Для удобства лыжников предусмотрены теплые раздевалки, камера хранения и прокат лыж (размеры с 30-го по 47-й):

· Взрослый комплект – 350 руб./день (палки, лыжи, ботинки)

· Детский комплект – 175 руб./день (палки, лыжи, ботинки)

Стоимость участия (пожертвование):

· 3125 м (от 5 лет) – 800 руб.

· 6250 м (от 7 лет) – 1100 руб.

· 12 500 м (от 10 лет): 1500 руб.

В стартовый пакет участника Лыжни 6250 входят неименной номер и чип хронометража, памятная шапка с символикой Лыжни 6250, медаль финишера, горячий обед на финише, сувениры от партнеров.

Стоимость парковки на территории базы – 100 руб. на весь день.

Официальный партнер Лыжни 6250 – компания X5 Retail Group.

Информационные партнеры: информационное агентство Infox.ru, онлайн-издание об образовании и воспитании детей "Мел", развлекательный журнал Time Out, интернет-газета "Yтро.ру" и журнал Melon Rich.

На финише спортсменов ждет горячая еда и напиток от нашего давнего партнера – фонда "Пища жизни": чай и горячая каша. Все это было бы невозможно без участия компаний X5 Retail Group и "Водовоз".

Официальный страховщик мероприятия – компания "АльфаСтрахование".

Справка:



Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" оказывает помощь детям до 18 лет, жизнь которых находится под угрозой из-за опасных заболеваний. Фонд финансирует высокотехнологичные операции, приобретение медицинского оборудования, медицинские исследования. Программы фонда – протонная терапия, лазерная хирургия, восстановительное лечение, реабилитация после эндопротезирования, трансплантация костного мозга. Благотворительный фонд "Линия жизни" поддерживает развитие высоких технологий, которые, благодаря его работе, становятся доступными российским детям. Фонд помог улучшить качество жизни более 11 тысяч 650 тяжелобольных детей. "Линия жизни" финансирует лечение детей по всей России.

