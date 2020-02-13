Москвичам сыграют "Все кантаты Баха с Романом Насоновым"
В Кафедральном соборе святых Петра и Павла 16 февраля состоится концерт цикла "Все кантаты Баха с Романом
Насоновым" – "Бах в Лейпциге: парные кантаты. Сезон третий. Концерт четвертый".
Ансамбль старинной музыки Collegium Musicum и его главный дирижер и художественный руководитель Олег Романенко продолжают грандиозный проект, в рамках которого все кантаты Баха звучат на исторических инструментах в пространстве собора с комментариями крупнейшего знатока духовной музыки Романа Насонова. Проект является технологическим инновационным прорывом в области музыкального исполнительства. Его третий сезон посвящен парным кантатам: слушатели смогут сравнить два сочинения, написанных на один и тот же праздник, оценить богатство фантазии и глубину религиозно-философской мысли композитора.
Время между Богоявлением и началом Великого поста – важный период в жизни христианина, в том числе лютеранина баховских дней. Евангельские чтения выстраиваются вокруг жизнеописания Христа, и постепенно на первое место выходит тема чудес Иисуса: исцеление прокаженного, исцеление слуги сотника, укрощение бури. За каждым чудом стоит мотив человеческой немощи и смерти, но все же главная тема – всемогущество бога и вера человека, переход души от скорби к блаженству небесного спасения.
В программе концерта: кантаты на 2-е воскресенье по Богоявлении – № 3 "Ach Gott, wie manches Herzeleid" ("Ах, Господи, сколь многие печали") и № 13 "Meinen Seufzer, meine Tränen" ("Мои слезы и стенанья"), а также кантаты на воскресенье перед Постом - № 22 "Jesus nahm zu sich die Zwölfe" ("Иисус призвал к себе 12 учеников") и № 23 "Du wahrer Gott und Davids Sons" ("О боже истинный, Давидов сын").
Концертный цикл "Все кантаты Баха" начался в сезоне 2017 – 2018 гг. и завершится в 2026 – 2027 годах. Всего прозвучат 200 духовных вокально-инструментальных произведений великого немецкого композитора. Слушатели получают уникальную возможность воспринимать музыку Баха с предельно близкой стилистически достоверной дистанции.
Начало концерта – в 19:00.
Билеты – https://collegiummusicum.ru/concerts/event/calendar_event/7776369.
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