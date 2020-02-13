Жители столицы услышат произведения знаменитых авторов в исполнении известных музыкантов

В Кафедральном соборе святых Петра и Павла 15 февраля пройдет музыкальный романтический вечер. В концерте "Великие романтики", который объединит произведения Карла Марии фон Вебера, Макса Бруха и Франца Шуберта, примут участие лауреат международных конкурсов Константин Казначеев (скрипка), Иван Царев (орган) и оркестр "Инструментальная капелла", дирижер – заслуженный артист России Виктор Луценко.



"Когда после нескольких вступительных тактов кларнет и гобой запевают чарующую мелодию на фоне тихого шелеста струнных, любой ребенок узнает композитора, и по залу проносится тихое восклицание "Шуберт!". Он едва вошел, но вы узнаете его шаги до того, как откроется дверь", – писал современник о "Неоконченной симфонии" композитора.

Безусловный шедевр романтической эпохи прозвучит в одной программе со знаменитым Скрипичным концертом Макса Бруха – одного из последних романтиков. Исторический орган собора тоже будет звучать в этот вечер в романтических тонах: Иван Царёв исполнит сонату Феликса Мендельсона.

Франц Шуберт и Карл Мария фон Вебер были первыми, кто распахнул двери в огромный мир музыкального романтизма и представил ошеломленным слушателям совершенно нового героя с его романтической мятущейся душой. Оба они прожили очень короткую жизнь, но успели создать произведения, изменившие представление о выразительных возможностях музыки и ее предназначении.

Шуберту было всего 25 лет, когда началась работа над Восьмой симфонией. Он закончил только две части, и мы до сих пор не знаем, почему композитор прервал работу, оставив гениальную симфонию незавершенной. Возможно, она была просто слишком непохожа на все, что создавалось в этом жанре ранее: дирижер Николаус Арнонкур говорил, что музыка "Неоконченной" такая странная, удивительная, даже шокирующая, что в привычном ландшафте той эпохи напоминает Лунный камень. В ней темы-призраки сменяют одна другую, погружая в такие бездны человеческой души, отражая такие оттенки меланхолии, каких симфоническая музыка прежде никогда не могла выразить.

Брух завершил свой знаменитый Концерт для скрипки с оркестром №1 в 1866 г., когда ему было 28 лет. Над сердцами публики уже властвовали оперные гении Верди и Вагнера, и искренний, страстный, темпераментный герой Бруха оказался недостаточно странным или революционным, чтобы стать новой вехой в истории. Однако благодаря вдохновенным мелодиям, роскошной оркестровке и невероятно виртуозной партии солиста концерт включили в репертуар такие мастера, как Йозеф Иоахим и Леопольд Ауэр. Быстро он полюбился и публике ­– сегодня он входит в число самых популярных и часто исполняемых концертов, когда-либо созданных для скрипки с оркестром.

В программе:

Карл Мария фон Вебер (1786-1826). Увертюра к опере "Оберон"

Макс Брух (1838-1920). Концерт для скрипки №1 соль минор

Феликс Мендельсон (1809-1847). Соната для органа си-бемоль мажор (1-я, 3-я и 4-я части)

Франц Шуберт (1797-1828). Симфония №8 си минор, "Неоконченная"

Начало концерта – в 18:00.

Билеты – https://collegiummusicum.ru/concerts/event/calendar_event/7787928.