Со сцены Московского еврейского общинного центра прозвучат любимые мелодии, а также классические и народные хиты всех времен

Индастриал-этно-фолк оркестр Grand Melody Orchestra 16 февраля приглашает москвичей и гостей столицы вместе отметить прекрасный еврейский праздник Ту би-Шват – Новый год деревьев. Считается, что именно в середине последнего зимнего месяца природа просыпается от спячки, деревья оживают и возрождаются, а это значит, что впереди ждет солнечная, радостная весна.

Со сцены Московского еврейского общинного центра прозвучат любимые еврейские мелодии, среди которых легендарные "Шалом алейхем" и "Хава нагила" – гимн радости, ставший одним из символов Израиля. Участники музыкального коллектива также исполнят для публики классические и народные хиты всех времен. Выступление Grand Melody Orchestra обещает стать одним из самых ярких музыкальных событий февраля и долгожданным подарком для столичных меломанов.

Коллектив Grand Melody Orchestra был основан в 2018 г., но уже успел стать обладателем Гран-при международного конкурса-фестиваля "Хранители наследия России-2018". Критики и музыкальные деятели, побывавшие на выступлениях ансамбля, окрестили коллектив "музыкальным лицом России" и "русским народным оркестром". Участники Grand Melody Orchestra – признанные, заслуженные музыканты и продюсеры: лауреаты международных и российских премий, среди которых "Золотой граммофон", "Овация" и "Песня года".

Начало концерта – в 19:00.



Московский еврейский общинный центр находится по адресу: 2-й Вышеславцев пер., д. 5А.