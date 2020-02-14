Дни открытых презентаций премии "Серебряный Лучник" пройдут в Общественной палате РФ
В Общественной палате Российской Федерации 19 – 21 февраля всостоятся завершающие мероприятия Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".
Более 70 коммуникационных проектов представят специалисты Дальнего Востока, Сибири, Урала, Приволжья, Самары, Южного, Центрального и Северо-Западного федеральных округов, Москвы. Обо всех этапах реализации резонансных проектов в области развития и продвижения территорий, технологий будущего, благотворительности, корпоративной социальной ответственности, международных коммуникаций и еще пяти проектных номинаций узнают посетители Дней открытых презентаций Национальной премии "Серебряный Лучник".
По результатам выступлений 20 – 21 февраля будут названы победители 23-го сезона. Наравне с профессиональным в аудитории будет работать студенческое жюри, в которое вошли представители вузов Москвы, Петербурга, Красноярска, Нижнего Новгорода и Самары.
Предваряет коммуникационный марафон ставшая традиционной Международная конференция для преподавателей высшей школы "Трансформация профессиональных компетенций: проблемы, практики, перспективы".
Принять участие в Днях открытых презентаций и Международной конференции для преподавателей высшей школы могут те, кто интересуется развитием коммуникаций, желает узнать, как реализовать собственный коммуникационный проект. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://luchnik.timepad.ru/event/1246973/.
Партнеры:
Генеральный информационный партнер – ТАСС
Ассоциация-учредитель – РАСО
Ассоциация-партнер – АКОС
Партнер номинации "Международные коммуникации" – ОАО РЖД
Партнер номинации "Продвижение технологий будущего" – АО РВК
Попечители: Интеррос, Tele2, КРОС, Группа ИМА, SPNCommunications
Оператор региональных конкурсов - КГ АГТ
Организационный партнер - Агентство Р.И.М.
При поддержке профессиональных ассоциаций:
АКМР, РАОС, РАЭК, АКАР, РАМУ, Ассоциация менеджеров, IABC.Russia
Справка
Национальная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" учреждена 25 июня 1997 г. Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов РФ и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За эти годы в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 5,5 тыс. проектов.
В наступившем сезоне система региональных конкурсов Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" охватывает все без исключения регионы Российской Федерации: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Приволжье, Центральный и Северо-Западный федеральный округ, Юг.
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