Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Дни открытых презентаций премии "Серебряный Лучник" пройдут в Общественной палате РФ

Дни открытых презентаций премии "Серебряный Лучник" пройдут в Общественной палате РФ
Фото: Пресс-служба
Более 70 коммуникационных проектов представят специалисты нескольких регионов и федеральных округов, а также Москвы

В Общественной палате Российской Федерации 19 – 21 февраля всостоятся завершающие мероприятия Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".

Более 70 коммуникационных проектов представят специалисты Дальнего Востока, Сибири, Урала, Приволжья, Самары, Южного, Центрального и Северо-Западного федеральных округов, Москвы. Обо всех этапах реализации резонансных проектов в области развития и продвижения территорий, технологий будущего, благотворительности, корпоративной социальной ответственности, международных коммуникаций и еще пяти проектных номинаций узнают посетители Дней открытых презентаций Национальной премии "Серебряный Лучник".

По результатам выступлений 20 – 21 февраля будут названы победители 23-го сезона. Наравне с профессиональным в аудитории будет работать студенческое жюри, в которое вошли представители вузов Москвы, Петербурга, Красноярска, Нижнего Новгорода и Самары.

Предваряет коммуникационный марафон ставшая традиционной Международная конференция для преподавателей высшей школы "Трансформация профессиональных компетенций: проблемы, практики, перспективы".

Принять участие в Днях открытых презентаций и Международной конференции для преподавателей высшей школы могут те, кто интересуется развитием коммуникаций, желает узнать, как реализовать собственный коммуникационный проект. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://luchnik.timepad.ru/event/1246973/.

Партнеры:

Генеральный информационный партнер – ТАСС

Ассоциация-учредитель – РАСО

Ассоциация-партнер – АКОС

Партнер номинации "Международные коммуникации" – ОАО РЖД

Партнер номинации "Продвижение технологий будущего" – АО РВК

Попечители: Интеррос, Tele2, КРОС, Группа ИМА, SPNCommunications

Оператор региональных конкурсов - КГ АГТ

Организационный партнер -  Агентство Р.И.М.

При поддержке профессиональных ассоциаций:

АКМР, РАОС, РАЭК, АКАР, РАМУ, Ассоциация менеджеров, IABC.Russia

Справка

Национальная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" учреждена 25 июня 1997 г. Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов РФ и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За эти годы в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 5,5 тыс. проектов.

В наступившем сезоне система региональных конкурсов Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" охватывает все без исключения регионы Российской Федерации: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Приволжье, Центральный и Северо-Западный федеральный округ, Юг.

Евгения КОХАН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей