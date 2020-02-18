На фестивале можно будет посмотреть выступления творческих коллективов, принять участие в приготовлении различных блюд, познакомиться со старинными ремеслами и гастрономическими традициями

С 21 февраля по 1 марта в столице вот уже в четвертый раз пройдет масштабный гастрономический фестиваль "Московская Масленица". Праздник развернется на 29 площадках. Традиционные локации "Московских сезонов" в центре и округах города будут работать для гостей все десять дней фестиваля. А в заключительные три дня – с 28 февраля по 1 марта - к ним присоединятся и московские парки. Часы работы городских площадок: с 11:00 до 21:00 по будним дням и с 10:00 до 22:00 по выходным.

Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, на площадках "Московской Масленицы" можно будет посмотреть выступления творческих коллективов, принять участие в приготовлении различных блюд, познакомиться со старинными ремеслами и гастрономическими традициями.

"Москвичи и туристы смогут попробовать десятки видов блинов, приготовленных по традиционным и современным рецептам. В культурной программе – выступления творческих коллективов и знакомство со старинными ремеслами. Например, на фестивале будут работать ямская станция XIX века, кузнечная и столярная мастерские", – отметила заммэра.

Кроме того, по ее словам, на площадках пройдут кулинарные мастер-классы и фуд-шоу. Гости узнают, чем угощали при дворе Ярослава Мудрого, какие пирожные предпочитал Лев Толстой, каким был первый московский фастфуд и так далее.

Большая часть городских фестивальных площадок будет организована по принципу "один адрес – одна главная тема".

Так, на Святоозерской улице взрослые и дети узнают историю кузнечного дела на Руси: кузнец и его подмастерья покажут устройство кузнечного горна, продемонстрируют работу уникального колесного молота, помогут смастерить маленький кусочек кольчужного полотна и расскажут, сколько же времени уходило на изготовление кольчуги целиком.

На Городецкой освоим секреты литья и чеканки, разноцветной горячей эмали и других популярных средневековых ювелирных техник.

Площадка на Профсоюзной улице будет посвящена плотницкому делу. Гостей ждут мастер-классы по плетению корзин и коробов, "разбору" бревен на доски, сверлению, шлифовке.

На Матвеевской улице будет представлено гончарное дело во всем его разнообразии: гости узнают, чем отличается белая глина от красной, что такое шамот и молочение, как мастерили посуду при Иване Грозном и Алексее Тишайшем. А еще – смогут самостоятельно изготовить и расписать небольшие изделия на память о "Московской Масленице".

На Ореховом бульваре развернется портовый городок. Мастер-классы по изготовлению рыболовных снастей, вязанию узлов и даже игровая ловля рыбы займут как самых маленьких гостей, так и ребят постарше. Кроме того, здесь можно будет встретить бывалого капитана, послушать его рассказы о географических открытиях, загадках и курьезах, связанных с морским делом, а в капитанском домике – увидеть старинные морские карты и оптические приборы.



В сквере у Гольяновского пруда узнаем, как в старину создавали праздничную одежду: какие ткани изготавливались на Руси, правда ли шелк когда-то стоил дороже золота, какие цвета и орнаменты были особенно популярны в сельском, а какие в городском обиходе. А также научимся печати по ткани, валянию из шерсти и прядению.

На площади Славы мастер-кожевник расскажет, в чем состояло ремесло дубильщика, кожемяки, можно ли использовать кожу вместо оконного стекла и как изготовить самый дорогой материал для письма – тончайший пергамент. Здесь же самых маленьких гостей площадки научат мастерить яркие масленичные маски и игрушки из экологичных материалов.

В Зеленограде, на площадке, расположенной в бульварной зоне 16-го микрорайона, появится ямская станция XIX в.: с ямщиками, курьерами, трактирщиком и гостями-путешественниками. Гости узнают все о конской упряжи, о том, какие виды экипажей существовали 200 лет назад. А еще смогут написать письмо "из прошлого" в наш XXI в. и посмотреть выступление бродячего театра.

На бульваре Дмитрия Донского посетители попадут в московскую булочную времен Гиляровского, Толстого и Чехова. Пекари и кондитеры вместе с гостями смелют зерна в муку, замешают квашню, поговорят о выпечке, популярной в последней четверти XIX века. А самые маленькие гости вылепят и раскрасят фигурки из соленого теста.

На улице Перерва гости примут участие в приготовлении традиционных мясных блюд XIX в., побывают в купеческой лавке, поиграют в старинные уличные игры (бабки, кегли, городки), проверят эрудицию в исторической викторине и даже возьмут несколько уроков мастерства у настоящего фехтмейстера.

На фестивальной Молочной ферме – она откроется на Митинской улице – посетителям предстоит узнать, насколько молод молодой сыр, как сохраняли молочные продукты без холодильника и сколько времени займет взбить масло на один бутерброд.

Много всего интересного ждет гостей и в самом центре Москвы. На Манежной площади раскинется настоящая бревенчатая деревенька с колесной мельницей, амбаром, хлебным двором. Здесь можно будет принять участие в самых разнообразных мастер-классах и исторических реконструкциях – побывать в московском трактире времен Александра III, на молочном дворе и в аристократическом чайном салоне.

На площади Революции, в интерактивном "Доме музыки", посетители увидят и услышат множество уникальных музыкальных инструментов IX – XVII вв. и даже попробуют на них сыграть. Там же гостей ждет множество красочных выступлений российских и зарубежных участников фестиваля.

Подробности о фестивале "Московская Масленица" и расписания работы площадок смотрите очень скоро на официальном сайте https://moscowseasons.com/festival/maslenitsa-2020/.

Площадки фестиваля "Московская Масленица"

С 21 февраля по 1 марта

1. Манежная площадь

2. Переход от Манежной площади к площади Революции

3. Площадь Революции

4. Тверская площадь

5. улица Школьная, вл. 11-53

6. парк Зарядье

7. улица Тимирязевская, вл.17

8. улица Хачатуряна, вл.13

9. улица Городецкая, вл.1

10. улица Святоозерская, вл.1

11. сквер у Гольяновского пруда

12. площадь Славы

13. улица Перерва, вл.52

14. Ореховый бульвар, вл.24

15. бульвар Дмитрия Донского, вл.11

16. улица Профсоюзная, вл. 41

17. улица Матвеевская, вл.2

18. улица Митинская, вл. 31

19. Зеленоград, площадь Юности

20. Зеленоград, 16-й микрорайон, бульварная зона

21. Троицк, Сиреневый бульвар, вл. 1

С 28 февраля по 1 марта, Weekend в парках

22. ПКиО "Красная Пресня"

23. ПКиО "Фили"

24. "Измайловский ПКиО"

25. ПКиО "Сокольники"

26. ПКиО "Бабушкинский"

27. Сквер по Олонецкому проезду

28. ПКиО "Лианозовский"

29. ПКиО "Кузьминки"

Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны":

Екатерина Кузнецова, +7 (967) 035-62-46

Павел Гусев, +7 (916) 758-20-42

press@festmoscow.ru