Мастер-классы Sound Out завершились концертом молодых музыкантов
В воскресенье, 16 февраля, в Доме-музее Скрябина прошел отчетный концерт выпускников первого потока новой образовательной программы фонда Sound Out, организуемой при поддержке артистического центра YAMAHA. В бесплатных уроках, преподавателями которых стали известные педагоги и действующие солисты крупнейших симфонических оркестров России, приняли участие 20 молодых исполнителей. Инициаторами образовательной программы для юных талантливых музыкантов выступили Антон и Елена Мойсеенко.
В течение недели участники в возрасте от 12 лет до 21 года практиковались по специальностям фортепиано, кларнет, виолончель, фортепианный ансамбль, актерское и ораторское мастерство, посещали спектакли и экскурсии за кулисы столичных театров. Преподавателями мастер-классов стали Наталия Трулль (фортепиано), Рувим Островский (фортепиано), Константин Юдаев (ораторское искусство, актерское мастерство) и другие известные учителя и музыканты.
По итогам мастер-классов были выбраны стипендиаты Фонда, которые будут получать стипендии и выступать на концертах одноименного музыкально-образовательного проекта Sound Out.
Пианистки Анастасия Орлова и Анна Катенина получили возможность без предварительного отбора и прослушивания участвовать в проекте "Юные музыканты России" и в международном конкурсе пианистов "Recondite Armonie", который пройдет в Италии в 2020 году.
"Замечательный проект создали моя ученица Елена Мойсеенко и ее супруг. Дети не должны ограничивать свое обучение многочасовыми занятиями на инструменте, им просто необходимо посещать театры, знакомиться с различными видами искусства, читать книги и общаться. Ведь без этого они не станут настоящими артистами. За эту неделю я получил огромное удовольствие, занимаясь с очень перспективными ребятами", – отметил Рувим Островский.
Учредитель фонда Елена Мойсеенко призналась: "В фонд и мастер-классы фонда мы вложили свою душу. За неделю мы очень полюбили всех детей, глядя на них, глядя в их горящие глаза, понимаешь, что будущее за ними. Теперь я могу сказать, что мы с Антоном многодетные родители) Спасибо всем, кто нас поддержал и поверил в нас! В особенности, хочется поблагодарить Артистический центр Yamaha и Оксану Левко, за уникальную возможность всю неделю играть на замечательных роялях Yamaha!"
"Мастер-классы Sound Out это не просто занятия по специальности. Мы помогаем раскрывать таланты. Для этого Малый театр и театр "Новая опера" организовали экскурсии и бесплатные билеты на спектакли для участников, а актер Малого тетра Константин Юдаев провел замечательные и невероятно полезные занятия по актерскому и ораторскому мастерству. Наш фонд работает как творческая мастерская по созданию уникальных концертно-просветительских программ, поиску юных талантов, организации их совершенствования и профессиональной поддержке", – рассказал сооснователь SoundOut, первый кларнет БСО имени Чайковского п/у В. Федосеева Антон Мойсеенко.
Мастер-классы Sound Out – это серия практических уроков с ведущими российскими музыкантами и педагогами. Проект стартовал в начале февраля 2020 г. и продлится в течение следующих пять лет. Он призван помочь молодым исполнителям реализовать творческий потенциал, повысить их исполнительское и актерское мастерство, а также интегрировать юных солистов в общемировое культурное пространство.
Организаторы благодарят компанию Yamaha и Оксану Левко – за поддержку проекта "Мастер-классы Sound Out", а также предоставленный Артистический центр Yamaha для мастер-классов по специальности фортепиано; ДМШ имени Александрова и Анастасию Антипову – за концертный зал для мастер-классов по специальности кларнет; культурный центр "Дом на Патриарших" – за концертный зал для занятий по специальностям виолончель, фортепиано, фортепианный ансамбль в четыре руки, кларнет и актерское мастерство; компанию D’Addario Woodwinds и Юлию Рынкову – за аксессуары для кларнета; ателье Гончарова и Владислава Гончарова – за аксессуары для кларнета и подарочные сертификаты для участников; культурно-благотворительную ассоциацию "Recondite Armonie", Галину Чистякову и Диего Беноччи – за дипломы, дающие право бесплатно участвовать в проекте "Юные музыканты России" и в международном конкурсе пианистов "Recondite Armonie" в 2020 г.; профессоров Рувима Ароновича Островского и Наталью Владимировну Трулль, актера Константина Юдаева, музыкантов Федора Землеруба, Фатиму Дзусову и Антона Булкина, фотографов Никиту Михайлова, а также Аллу Вельц – за съемку.
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