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Слушатели радиостанций "Мультимедиа холдинга" создают собственное радио

Слушатели радиостанций "Мультимедиа холдинга" создают собственное радио
Фото: пресс-служба ЗАО "Мультимедиа Холдинг"
Для пользования новинкой нужно скачать приложение любой из радиостанций в AppStore или Google Play и зарегистрироваться

"Мультимедиа холдинг" запустил не имеющий аналогов среди эфирных радиостанций сервис. Он позволит каждому слушателю влиять на музыку в эфире.

Технологичная новинка разрушает традиционный формат прослушивания радио, позволяя каждому пользователю приложений "Нашего радио", Радио JAZZ 89.1 FM, ROCK FM и Радио ULTRA для смартфонов, слушая радиостанции, убрать из эфира любую песню, которая ему не нравится, нажав кнопку Dislike, при этом сохранив в эфире шоу, новости и другие атрибуты FM-радио.

Для пользования сервисом необходимо скачать приложение любой из радиостанций в AppStore или Google Play и зарегистрироваться. После авторизации приложение будет учитывать реакции пользователя на песни – Like или Dislike – и, с учетом реакций, составлять для каждого слушателя индивидуальный плейлист.

Сейчас функция эксклюзивно доступна в приложениях для смартфонов, а в ближайшее время станет  и пользователям сайтов nashe.ru, rockfm.ru, radiojazzfm.ru и radioultra.ru.

Евгения КОХАН

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