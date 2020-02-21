Для пользования новинкой нужно скачать приложение любой из радиостанций в AppStore или Google Play и зарегистрироваться

"Мультимедиа холдинг" запустил не имеющий аналогов среди эфирных радиостанций сервис. Он позволит каждому слушателю влиять на музыку в эфире.

Технологичная новинка разрушает традиционный формат прослушивания радио, позволяя каждому пользователю приложений "Нашего радио", Радио JAZZ 89.1 FM, ROCK FM и Радио ULTRA для смартфонов, слушая радиостанции, убрать из эфира любую песню, которая ему не нравится, нажав кнопку Dislike, при этом сохранив в эфире шоу, новости и другие атрибуты FM-радио.

Для пользования сервисом необходимо скачать приложение любой из радиостанций в AppStore или Google Play и зарегистрироваться. После авторизации приложение будет учитывать реакции пользователя на песни – Like или Dislike – и, с учетом реакций, составлять для каждого слушателя индивидуальный плейлист.

Сейчас функция эксклюзивно доступна в приложениях для смартфонов, а в ближайшее время станет и пользователям сайтов nashe.ru, rockfm.ru, radiojazzfm.ru и radioultra.ru.