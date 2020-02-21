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Олег Погудин выступит с программой "Песни любви"

Олег Погудин выступит с программой "Песни любви"
Фото: Пресс-служба
Мероприятие состоится 24 февраля в Московском международном Доме музыки

Певца по праву называют "Серебряный голос России". В СМИ постоянно отмечают прекрасные вокальные данные, уникальный тембр голоса и безупречный художественный вкус артиста, тонкое понимание исполняемых произведений, сложность, разнообразие и, вместе с тем, цельность концертных программ, редкостную самоотдачу во время выступлений и исключительно теплое и уважительное отношение к зрителю.

В репертуаре Олега Погудина несколько сотен вокальных произведений – русский классический и городской романс, народная песня, песни Великой Отечественной войны, советская лирическая песня, лучшие образцы европейской песни на английском, французском, итальянском, немецком, шведском, испанском, португальском, грузинском, украинском языках, а также концертные программы из песен А. Вертинского, П. Лещенко, Б. Окуджавы, песнопения иеромонаха Романа.

Полина ИВАНОВА

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