Магия фламенко в Москве - фестиваль "Flamencura" отметит первый юбилей
В Москве уже в пятый раз пройдет Фестиваль фламенко "Flamencura". Фестиваль открывает мир фламенко для широкой российской публики с новой стороны. Звезды Испании и России соберутся в московских залах, чтобы разделить со зрителями свою любовь к уникальной культуре фламенко. Особенность "Flamencura" - фестиваль делает акцент на музыке фламенко, являющейся основой жанра, включающего также и искусство канте (пения) и танца.
Президент фестиваля композитор, гитарист, пианист Алексей Стародубцев отмечает, что за прошедшие годы более 200 артистов со всей России приняли участие в фестивале: гитаристы, певцы, танцоры, струнный квартет, пианисты, арфисты, флейтисты, перкуссионисты. За это время команде фестиваля удалось поднять "на поверхность" и раскрыть множество талантов людей, которые находятся далеко за пределами столицы, но любят и продвигают культуру фламенко в России.
Специальный гость фестиваля 2020 – испанский кантаор (певец фламенко) Miguel Fernandez. Обладая аутентичным для фламенко голосом, Мигель также много работает с латиноамериканской музыкой, сальсой, поп-музыкой. Мигель – обладатель множества наград, много сотрудничает с разными группами и звездами фламенко.
27 февраля состоится Гала-концерт фестиваля в концертном зале Театриума на Серпуховке, в нем примут участие коллектив "Flamenсura" совместно с Мигелем Фернандесом, а также избранные участники фестиваля. На сцене соединятся рояль и гитары, струнный ансамбль и традиционные танцы, пение, авторская музыка и традиции. Тут же пройдет церемония награждения лауреатов фестиваля.
Этому будут предшествовать 3 фестивальных дня на разных московских площадках – концерты, мастер – классы, взрослая и детская программы, лучшие российские и испанские артисты на одной сцене. Фестиваль – это возможность показать себя и свой коллектив публике и коллегам, обменяться опытом, пообщаться с единомышленниками и получить памятные призы.
Торжественное открытие пройдет в Институте Сервантеса – Испанском культурном центре, который вместе с Посольством Испании в России поддерживает "Flamencura". Испанские эксперты высоко оценили уровень российских музыкантов и стремление организаторов фестиваля развивать современную музыку фламенко.
25 февраля состоится концерт российских артистов и исполнителей фламенко в джаз-клубе Алексея Козлова. Здесь состоится настоящий баттл фламенко: только живая музыка, драйв и настоящая испанская страсть. На сцену допустят лишь тех артистов, которые прошли строжайший отбор. Так что публике гарантировано незабываемое шоу.
26 февраля – детский день фестиваля – настоящий праздник с участием российских детских и юношеских коллективов фламенко в Культурном Центре "Вдохновение". Фестиваль "Flamencura" стремится, чтобы как можно больше детей разных регионов России смогли встретиться на одной сцене, обменяться опытом, показать свое мастерство и просто пообщаться друг с другом. Днем в фойе пройдет развлекательная программа, мастер-классы и ярмарка handmade, а в 19.00 начнется концерт. Как показывает фестиваль – среди маленьких артистов есть настоящие профессионалы.
Страстные ритмы, завораживающие голоса, экспрессия и мастерство артистов. Настоящий адреналиновый коктейль! Фестиваль музыки. Фестиваль жизни, в самом ярком её проявлении. Viva la vida! Viva la "Flamencura"!
Подробности о фестивале и билеты на события на сайте фестиваля.
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