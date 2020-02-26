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Весной в России состоится ХI фестиваль "Из Венеции в Москву"

Весной в России состоится ХI фестиваль "Из Венеции в Москву"
Фото: пресс-служба
На мероприятии покажут итальянские фильмы, впервые вышедшие на экраны в сентябре прошлого года

С 4 по 8 марта в киноцентре "Октябрь" в рамках проекта Каро.Арт пройдет XI Фестиваль итальянского кино "Из Венеции в Москву", на котором будет представлена подборка картин, впервые показанных в сентябре 2019 г. в разных секциях 76-го Венецианского международного кинофестиваля.

Фильмом открытия фестиваля, организованного Итальянским институтом культуры в Москве, станет роуд-муви Габриэле Сальватореса "Вся моя безумная любовь" (Tutto il mio folle amore).

Также в программе документальный фильм Франко Мареско "Мафия уже не та, что прежде" (La mafia non è più quella di una volta) и полнометражные игровые картины "Жить" (Vivere) Франчески Аркибуджи, "Соле" (Sole) Карло Сирони и "Мэр района Санита" (Il sindaco del Rione Sanità) Марио Мартоне.

А 7 марта на фестивале будет показан документальный фильм "Бесконечный Феллини" (Fellini fine mai, 2019) Еудженио Капуччо, который в качестве ассистента режиссера работал с Федерико Феллини над его картиной "Джинджер и Фред". Перед этим состоится лекция киноведа Всеволода Коршунова, приуроченная к столетию со дня рождения Феллини. В тот же день можно будет посмотреть одну из ранних работ великого режиссера – трагикомедию "Белый шейх" (Lo sceicco bianco, 1952).

Закроет фестиваль 8 марта картина "Мэр района Санита" – своеобразное житие криминального "святого" с библейскими обертонами, фильм о вечной битве добра и зла в человеческой душе. 

Все кинокартины будут демонстрироваться на итальянском языке с русскими субтитрами.

Открытие фестиваля пройдет 4 марта в киноцентре "Октябрь" по адресу: Москва, ул. Новый Арбат, д. 24. Начало – в 19:30.

Полностью расписание фестиваля "Из Венеции в Москву" можно посмотреть на сайте https://karofilm.ru/art?&event=545.

Евгения КОХАН

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