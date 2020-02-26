Весной в России состоится ХI фестиваль "Из Венеции в Москву"
С 4 по 8 марта в киноцентре "Октябрь" в рамках проекта Каро.Арт пройдет XI Фестиваль итальянского кино "Из Венеции в Москву", на котором будет представлена подборка картин, впервые показанных в сентябре 2019 г. в разных секциях 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
Фильмом открытия фестиваля, организованного Итальянским институтом культуры в Москве, станет роуд-муви Габриэле Сальватореса "Вся моя безумная любовь" (Tutto il mio folle amore).
Также в программе документальный фильм Франко Мареско "Мафия уже не та, что прежде" (La mafia non è più quella di una volta) и полнометражные игровые картины "Жить" (Vivere) Франчески Аркибуджи, "Соле" (Sole) Карло Сирони и "Мэр района Санита" (Il sindaco del Rione Sanità) Марио Мартоне.
А 7 марта на фестивале будет показан документальный фильм "Бесконечный Феллини" (Fellini fine mai, 2019) Еудженио Капуччо, который в качестве ассистента режиссера работал с Федерико Феллини над его картиной "Джинджер и Фред". Перед этим состоится лекция киноведа Всеволода Коршунова, приуроченная к столетию со дня рождения Феллини. В тот же день можно будет посмотреть одну из ранних работ великого режиссера – трагикомедию "Белый шейх" (Lo sceicco bianco, 1952).
Закроет фестиваль 8 марта картина "Мэр района Санита" – своеобразное житие криминального "святого" с библейскими обертонами, фильм о вечной битве добра и зла в человеческой душе.
Все кинокартины будут демонстрироваться на итальянском языке с русскими субтитрами.
Открытие фестиваля пройдет 4 марта в киноцентре "Октябрь" по адресу: Москва, ул. Новый Арбат, д. 24. Начало – в 19:30.
Полностью расписание фестиваля "Из Венеции в Москву" можно посмотреть на сайте https://karofilm.ru/art?&event=545.
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Вредят здоровью: кому нельзя есть блины
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ