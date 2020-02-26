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Sound Out представит "Шедевры фортепианной музыки в 4 руки"

Sound Out представит "Шедевры фортепианной музыки в 4 руки"
Фото: Пресс-служба
Знаменитые пианисты дадут единственный концерт в Москве

В пятницу, 28 февраля, в Доме на Патриарших впервые в рамках музыкально-просветительского проекта Sound Out выступят пианисты из Италии Диего Беноччи и Галина Чистякова. Дуэт представит на вечере программу "Шедевры фортепианной музыки в 4 руки", состоящую из произведений Э. Грига, П.И. Чайковского и Дж. Россини в переложении для исполнения в четыре руки. Рассказывать гостям о композиторах и истории создания исполняемых произведений, по уже сложившейся традиции, будет основатель проекта Sound Out пианистка  Елена Мойсеенко.

Дуэт Диего Беноччи и Галины Чистяковой сложился в 2014 г., однако не только музыка объединила молодых людей. Оба пианиста являются сооснователями международного музыкального фестиваля "Recondite Armonie" и проекта "Юные музыканты России", которые проводятся ежегодно в Тоскане. Помимо просветительской деятельности они с успехом выступают с концертами в Италии, России, Франции, Австрии и других странах.

Гостей предстоящего вечера ждет музыка и увлекательный рассказ о том, как она создавалась. Слушатели получат возможность погрузиться в атмосферу творчества, узнать, как именно и почему были написаны великими композиторами представленные в программе шедевры, ощутить дыхание давно ушедшей эпохи.

Фото: Пресс-служба

В перерыве гостей вечера угостят вином и авторскими закусками. Для детей и тех, кто за рулем, предусмотрены безалкогольные напитки.

Начало концерта – в 20:00.

В программе:

Э. Григ

"Пер Гюнт". Две сюиты из музыки к драме Г. Ибсена

Сюита № 1, Соч. 46

"Утро"   

"Смерть Озе"   

"Танец Анитры"          

"В пещере горного короля"

Сюита № 2, Соч. 55

"Жалоба Ингрид"       

Арабский танец      

"Возвращение Пер Гюнта"    

"Песня Сольвейг"

П.И. Чайковский

Сюита из балета "Спящая красавица". Oр. 66а

Транскрипция С. Рахманинова для фортепиано в 4 руки

Вступление. "Фея сирени"

Адажио

"Кот в сапогах и белая кошечка"

"Панорама"

Вальс

Дж. Россини

Увертюра из оперы "Севильский цирюльник"

Увертюра из оперы "Сорока-воровка" 

Справка:

Sound Out – музыкальный просветительский проект. Его цель – популяризация камерной музыки. Он объединяет музыку и историю, литературу, изобразительное искусство и современные технологии для того, чтобы публика могла максимально глубоко погрузиться в тему концерта. Участники проекта предлагают зрителю формат, отличный от традиционного концерта: это захватывающий рассказ о ключевых событиях жизни композиторов, редкие фотографии и видео – все, что вместе с музыкой создает неповторимую атмосферу и позволяет полностью погрузиться в эпоху. Музыканты сочетают в себе роли солистов и рассказчиков, стирая границы между публикой и артистом.

Евгения КОХАН

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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