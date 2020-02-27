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Венский Филармонический Штраус оркестр даст концерт в ММДМ

Венский Филармонический Штраус оркестр даст концерт в ММДМ
Фото: Пресс-служба
Музыканты из Австрии представят публике оригинальную интерпретацию известных композиций

В Светлановском зале Московского Международного дома музыки 5 марта пройдет концерт Венского Филармонического Штраус оркестра. Дирижировать будет маэстро из Венгрии Андраш Дэак.

Этот коллектив – жемчужина венского музыкального мира и вечный хранитель венской музыкальной традиции. В основном репертуаре оркестра – произведения Гайдна, Брамса, Моцарта и обоих Штраусов – отца и сына.

Фото: Пресс-служба

Продвижение венского музыкального наследия за пределы Австрии Венский Филармонический Штраус оркестр считает своей главной задачей и выполняет ее на высочайшем уровне, удивляя зрителей оригинальной интерпретацией известных композиций.

В состав коллектива входят не только австрийские музыканты, но и лучшие мастера исполнительского искусства из других стран.

Фото: Пресс-служба

Венский Филармонический Штраус оркестр успешно гастролирует по Европе и миру. Деятельность коллектива направлена на сохранение и развитие музыкальной культуры Вены и ее продвижение на европейском и международном уровне.

Коллектив активно сотрудничает с зарубежными музыкантами как в Австрии, так и за ее пределами. А также постоянно участвует в культурных проектах в разных странах. 

Фото: Пресс-служба

Начало концерта 5 марта – в 19:00.

Информация о дирижере:

Андраш Дэак родился в Будапеште, где учился игре на фортепиано и композиторскому искусству в профессиональной музыкальной средней школе имени Б. Барток, после чего окончил Академию музыки имени Ф. Листа в Будапеште у известных венгерских и зарубежных профессоров, включая Эрвина Лукаса, Франко Феррара и Петера Этвеша.

С 1985-го по 1991 г. он возглавлял Шальготарьянский Симфонический Оркестр (Венгрия) и был главным дирижером Дунайского симфонического оркестра с 1991 года. В 1995 г. на Международном дирижерском конкурсе Дэак был назван одним из лучших дирижеров Венгрии.

На протяжении многих лет маэстро выступал во многих крупных городах и престижных концертных залах с ведущими оркестрами – такими, как Филармонический оркестр Калгари (Канада) в Jack Singers Hall (Калгари); в престижном Кравис-центре в Уэст-Палм-Бич и Бродвей-центре в Форт-Лодердейл (Филадельфия, США) с оркестром "Палм-Бич опера"; в Театре "Орфей" в Ванкувере с Ванкуверским оперным оркестром, в Кэннеди-центре в Вашингтоне с Балтиморским симфоническим оркестром и в Чикаго с известным Чикагским городским оперным оркестром.

В 2006 г. Андраша Дэака  пригласили в знаменитый Мьюзикферейн (Вена) в качестве дирижера Венского Моцарт оркестра. С тех пор он стал постоянным приглашенным дирижером этого знаменитого оркестра.

Евгения КОХАН

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