Венский Филармонический Штраус оркестр даст концерт в ММДМ
В Светлановском зале Московского Международного дома музыки 5 марта пройдет концерт Венского Филармонического Штраус оркестра. Дирижировать будет маэстро из Венгрии Андраш Дэак.
Этот коллектив – жемчужина венского музыкального мира и вечный хранитель венской музыкальной традиции. В основном репертуаре оркестра – произведения Гайдна, Брамса, Моцарта и обоих Штраусов – отца и сына.
Продвижение венского музыкального наследия за пределы Австрии Венский Филармонический Штраус оркестр считает своей главной задачей и выполняет ее на высочайшем уровне, удивляя зрителей оригинальной интерпретацией известных композиций.
В состав коллектива входят не только австрийские музыканты, но и лучшие мастера исполнительского искусства из других стран.
Венский Филармонический Штраус оркестр успешно гастролирует по Европе и миру. Деятельность коллектива направлена на сохранение и развитие музыкальной культуры Вены и ее продвижение на европейском и международном уровне.
Коллектив активно сотрудничает с зарубежными музыкантами как в Австрии, так и за ее пределами. А также постоянно участвует в культурных проектах в разных странах.
Начало концерта 5 марта – в 19:00.
Информация о дирижере:
Андраш Дэак родился в Будапеште, где учился игре на фортепиано и композиторскому искусству в профессиональной музыкальной средней школе имени Б. Барток, после чего окончил Академию музыки имени Ф. Листа в Будапеште у известных венгерских и зарубежных профессоров, включая Эрвина Лукаса, Франко Феррара и Петера Этвеша.
С 1985-го по 1991 г. он возглавлял Шальготарьянский Симфонический Оркестр (Венгрия) и был главным дирижером Дунайского симфонического оркестра с 1991 года. В 1995 г. на Международном дирижерском конкурсе Дэак был назван одним из лучших дирижеров Венгрии.
На протяжении многих лет маэстро выступал во многих крупных городах и престижных концертных залах с ведущими оркестрами – такими, как Филармонический оркестр Калгари (Канада) в Jack Singers Hall (Калгари); в престижном Кравис-центре в Уэст-Палм-Бич и Бродвей-центре в Форт-Лодердейл (Филадельфия, США) с оркестром "Палм-Бич опера"; в Театре "Орфей" в Ванкувере с Ванкуверским оперным оркестром, в Кэннеди-центре в Вашингтоне с Балтиморским симфоническим оркестром и в Чикаго с известным Чикагским городским оперным оркестром.
В 2006 г. Андраша Дэака пригласили в знаменитый Мьюзикферейн (Вена) в качестве дирижера Венского Моцарт оркестра. С тех пор он стал постоянным приглашенным дирижером этого знаменитого оркестра.
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Вредят здоровью: кому нельзя есть блины
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ