В Москве прошла пресс-конференция, на которой авторы и создатели постановки раскрыли ее замысел

Музыкальный военный блокбастер "Воины духа", посвященный 20-летию подвига 6-й роты псковских десантников, павших в неравном бою с террористами 1 марта 2000 г. на Северном Кавказе, пройдет в Москве на сцене ВТБ Арена 29 февраля 2020 года. Об этом сообщила главный продюсер постановки Марина Ким. И добавила, что это будет уникальное зрелище, в котором задействуют новейшие визуальные технологии.



"У нас будет военная техника, все будет гореть и взрываться, будет стрельба из всех видов оружия. Это будет уникальное зрелище, симбиоз всех жанров", – заявила она на пресс-конференции в ТАСС, посвященной предстоящему спектаклю.

Одним из ноу-хау обновленного спектакля станет применение особого экрана, создающего уникальные зрительные эффекты. Об этом рассказал автор идеи и либретто "Воинов духа" Игорь Исаков: "Мы задействуем технологии, создающие голографический эффект. На большом экране будет воспроизводиться изображение, с которым актеры вступят во взаимодействие".

Он также напомнил собравшимся, что автором идеи и вдохновителем создания спектакля является российский общественный деятель Константин Ахапкин. "Без его живого участия постановка спектакля была бы невозможна", – подчеркнул Исаков.

В пресс-конференции принял участие исполнитель главной роли в спектакле – заслуженный артист России Дмитрий Дюжев. Он отметил, что участие в спектакле "Воины духа" является лично для него человеческой и гражданской обязанностью, а также выразил надежду, что театральная постановка подтолкнет ее зрителей к серьезным размышлениям о своей роли в жизни страны: "Я хочу, чтобы каждый присутствующий в зале задал себе вопросы: а ты бы смог? Чем ты дорожишь? Что для тебя земля, на которой ты стоишь? Что для тебя история?".

Премьера музыкального спектакля "Воины духа" состоялась в июле 2004 г. в столичном спорткомплексе "Олимпийский". В зале присутствовали более 25 тысяч зрителей, в том числе участники боя в Аргунском ущелье и члены семей погибших бойцов.

Повторный показ состоялся 2 августа 2005 г. в СК "Олимпийский". На встрече с журналистами присутствовал председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков, который принимал участие в создании спектакля, являясь в то время командующим Воздушно-десантными войсками. Он выразил мнение, что спектакль "Воины духа", несмотря на отсутствие в сценарии прямых отсылок на подвиг псковских десантников, покажет, что двигало бойцами 6-й роты на их пути к самопожертвованию.

"Это российские 300 спартанцев своего времени, которые показали массовый героизм на фоне главных человеческих чувств, в основе которых была любовь – к своей семье и своей Родине", – подчеркнул офицер.

Председатель оборонного общества добавил, что перед началом спектакля 29 февраля зрители смогут увидеть передвижную мемориальную выставку памяти 6-й роты. Ее организатор – Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ России. Экспозиция из 84 фотографий погибших десантников не только поименно представляет каждого героя, но и подробно рассказывает о трагических событиях в Аргунском ущелье. Параллельно с передвижной выставкой будут работать экспозиции поисковых отрядов "Бумеранг ДОСААФ", "Спектр" и "Ратник" регионального отделения ДОСААФ Московской области.

На премьерном показе обновленного спектакля будут присутствовать родственники погибших псковских десантников, а также родные и близкие российских военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в Сирии. Об этом журналистам сообщил депутат Госдумы, член президиума Генсовета "Единой России" и первый заместитель председателя организации "Боевое братство" Дмитрий Саблин.

"На спектакль "Воины духа" мы пригласили семьи героев сирийской войны – Романа Филиппова, Марата Ахметшина", – сообщил парламентарий.

В преддверии показа спектакля "Воины духа" 28 февраля состоится генеральная репетиция. "На ней представители СМИ и блогеры получат возможность пообщаться в неофициальной обстановке с организаторами и актерами постановки, а также с родственниками погибших бойцов 6-й роты и участниками контртеррористической операции на Северной Кавказе", – рассказала генеральный продюсер постановки Мария Исакова.

Важную роль патриотических мероприятий в деле увековечивания памяти павших за Родину солдат и офицеров отметил генеральный директор компании "ФосАгро", которая выступает партнером спектакля "Воины духа". "В год, когда вся страна празднует 75-летие Великой Победы, особенно важно напомнить, что у подвига нет срока давности. Патриотизм, чувство ответственности за судьбу Родины и своей семьи всегда были в генах нашего народа. Они передавались из поколения в поколение вместе с памятью о героях. Пока мы помним об их подвигах, мужество, отвага и честь отдавших жизнь за родную землю живы в нас и наших детях, объединяя народ вокруг непреходящих ценностей", – подчеркнул Андрей Гурьев.

В свою очередь, президент группы "Эталон" Геннадий Щербина выразил мнение, что постановка рассказывает молодежи о значимости таких понятий, как любовь, дружба и семья. А также добавил: "Десантники 6-й роты – это образец мужества, смелости и стойкости. Постановка "Воины духа" не только позволит сохранить память о героизме этих людей, но и напомнить нам и подрастающему поколению о цене и значимости таких простых и привычных для нас понятий, как любовь, дружба, семья. Я надеюсь, что этот спектакль затронет сердце и душу каждого зрителя".

Военный музыкальный спектакль "Воины духа" проходит при поддержке Министерства обороны РФ, Воздушно-десантных войск, ДОСААФ России, Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".

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Партнеры мероприятия: "Фосагро", Группа "Эталон", "ЛУКОЙЛ", Maer Group, Акционерная финансовая корпорация "Система".

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