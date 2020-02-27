Публика услышит величайший музыкальный шедевр в исполнении великолепных солистов, хора и симфонического оркестра

В Кафедральном соборе святых Петра и Павла 29 февраля состоится концерт "Вольфганг Амадей Моцарт. Реквием". В вечере примут участие солистка Государственного телевидения и радио России Дарья Давыдова (сопрано), солистка театра "Новая опера", победительница телепроекта "Большая опера-2017" Мария Остроухова (меццо-сопрано), приглашенный солист Каунасского музыкального театра (Литва) Юрий Ростоцкий (тенор), Вадим Зарипов (бас), Государственный академический Московский областной хор им. А. Д. Кожевникова и Оркестр "Инструментальная капелла". Дирижер – заслуженный артист России Виктор Луценко.

Только на концертах Collegium Мusicum в Москве можно услышать величайший шедевр Моцарта под сводами собора в исполнении великолепных солистов, хора и симфонического оркестра. Одно из самых любимых и часто исполняемых произведений классического репертуара окутано легендами и тайнами: Моцарт покинул этот мир, не успев его завершить. 29 февраля – в мистическую дату, которая появляется в календаре лишь раз в четыре года – "Реквием" прозвучит под покровом ночи при участии блистательного квартета солистов.

Это одно из самых загадочных музыкальных произведений. Его популярности способствовал мистический ореол легенды: "Реквием" был заказан Моцарту за год до его смерти человеком в черном, не пожелавшим назвать свое имя. Эта история легла в основу маленькой трагедии Пушкина "Моцарт и Сальери" и стала кульминацией фильма Милоша Формана "Амадеус".

Действительно, в июльский день 1790 г. Моцарту был нанесен странный визит: какой-то незнакомец, не назвавший своего имени, заказал ему реквием. Композитор попытался узнать, кто был заказчиком, но не смог. По иронии судьбы, именно тогда, когда наступало время главных триумфов Моцарта, роковой заказ определил его судьбу, но, в то же время, инспирировал рождение одного из величайших шедевров в музыкальной истории.

Еще Гайдн пророчил Моцарту бессмертие за создание одного только этого сочинения. Его с восхищением принимали по всей Германии, удивляясь, что "Реквием" создан Моцартом – автором популярных опер. В Париже в 1840 г. он исполнялся во время наполеоновских погребальных торжеств. То, что не удалось операм Моцарта, удалось его "Реквиему": произведение завоевало итальянские города – Венецию, Турин, Флоренцию и Неаполь, – проникло в Лиссабон, Варшаву, Петербург и Стокгольм и первым из крупных моцартовских сочинений перешагнуло через океан.

Начало концерта 29 февраля – в 21:00.

В программе: В.А. Моцарт. "Реквием для хора, солистов и оркестра".

Билеты – https://collegiummusicum.ru/concerts/event/calendar_event/7778752.