Слушатели смогут составить суждение о богатстве и многообразии органного творчества великого немецкого композитора

Фонд "Коллегиум Музикум" представляет: 1 марта в соборе святых Петра и Павла состоится концерт из Авторского цикла заслуженного артиста России Александра Фисейского "Все произведения И.С. Баха для органа".

Уникальный цикл профессора Александра Фисейского, выдающегося российского органиста и исследователя музыки И.С. Баха, охватывает все органное наследие великого немецкого мастера. Цикл построен так, чтобы слушатель, посетивший хотя бы один концерт, смог составить суждение о богатстве и многообразии органного творчества великого немецкого композитора.

Откроет программу одна из первых композиций Баха, созданная в форме двухчастного цикла – Прелюдия и фуга ми минор (BWV 533), написанная совсем молодым композитором в Арнштадте. Вероятно, тогда же появилась хоральная обработка "Valet will ich dir geben", а хоральная обработка на пасхальный напев "Christ lag in Todesbanden", по-видимому, еще раньше, до переезда в Арнштадт. Она дает яркое представление о характере первых композиторских опытов Баха: в нем музыка служит яркой иллюстрацией текста песнопения, принадлежащего Мартину Лютеру.

Плодотворный веймарский период представлен несколькими сочинениями разных жанров: это Прелюдия и фуга ля мажор (BWV 536), где чувствуется влияние творчества Букстехуде и композиторов Северонемецкой органной школы, пятиголосная Фантазия до минор (BWV 562), Фуга до мажор (BWV 946), вероятно, написанная для клавесина с педальной клавиатурой, а также Концерт соль мажор (BWV 592) – органная версия концерта для скрипки и струнного оркестра принца Иоганна Эрнста Саксен-Веймарского, выполненная Бахом по заказу самого принца. Трио-соната ре минор (BWV 527) – еще один виртуозный опус из сборника "Шесть сонат" И.С. Баха ­– увидела свет уже в Лейпциге.

Также слушателей ждут Хоральная фантазия "Wo Gott der Herr nicht bei uns hält" и восемь хоральных обработок из Собрания Ноймайстера. Их судьба удивительна: трудно поверить, но эту музыку мир открыл для себя совсем недавно. Собрание Ноймайстера было обнаружено в Йельском университете в 1980-е гг., оно содержит 82 хоральные обработки разных авторов, среди них – более 30 прежде неизвестных обработок Баха. Впервые они были опубликованы лишь в 1985 году. Хоральная фантазия на текст Псалма № 124/123 обнаружена еще позднее – в марте 2008 г. – среди рукописей, ранее принадлежавших немецкому композитору и музыковеду Вильгельму Русту. Длительное время произведение считалось утраченным, но теперь оно возвращено к жизни.

В программе концерта 1 марта :

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750)

Прелюдия и фуга ми минор, BWV 533

Хоральные обработки из Собрания Ноймайстера, BWV 1109–1116:

Ach Gott, tu dich erbarmen

O Herre Gott, dein göttlich Wort

Nun lasset uns den Leib begrab’n

Christus, der ist mein Leben

Ich hab’ mein Sach’ Gott heimgestelt

Herr Jesu Christ, du höchstes Gut

Herzlich lieb hab’ ich dich, o Herr

Was Gott tut, das ist wohlgetan

Прелюдия и фуга ля мажор, BWV 536

Хоральная фантазия Wo Gott der Herr nicht bei uns hält, BWV 1128

Фантазия до минор, BWV 562

Трио-соната ре минор, BWV 527

Andante

Adagio e dolce

Vivace

Фуга до мажор, BWV 946

Хоральные обработки:

Valet will ich dir geben, BWV 735

Christ lag in Todesbanden, BWV 718

Концерт соль мажор, BWV 592

Без обозначения темпа:

Grave

Presto

Начало – в 19:00.

Билеты – https://collegiummusicum.ru/concerts/event/calendar_event/7751062.