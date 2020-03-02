Дмитрий Носков представит программу "Синатра: Все или ничего"
В Театральном зале Московского Международного дома музыки 4 марта известный джазмен и кинокомпозитор Дмитрий Носков презентует новую программу, где собраны самые популярные, а также редко исполняемые песни Фрэнка Синатры. Сложно представить музыкальный подарок лучше, чем этот концерт – "Синатра: Все или ничего" (Tribute to Frank Sinatra).
На сцену выйдут Дмитрий Носков – вокал, Илья Морозов – альт-саксофон, Иннокентий Иванов – вибрафон, Григорий Сандомирский – рояль, Александр Горох – гитара, Денис Шушков – контрабас, Евгений Камкин – ударные, а также струнный октет и специальные гости: Александр Абрамов – вокал, Виктория Каунова – вокал.
Дмитрий Носков – кинокомпозитор и певец. Автор музыки более полусотни отечественных блокбастеров ("Текст", "Герой", "Т-34", "Салют – 7", "Притяжение" и другие). Два года назад ворвался в мир джаза со своей программой и одноименной оригинальной композицией "Я буду петь тебе, как Фрэнк", и моментально завоевал сердца и уши самых строгих ценителей творчества Синатры.
"Все или ничего" – это не только первая песня Фрэнка Синатры, записанная им с оркестром Гарри Джеймса в 1939 г., и давшая ему большой старт в индустрии. Теперь это и название новой беспрецедентной концертной программы блистательного Дмитрия Носкова.
К джазовому секстету добавятся восемь смычковых инструментов. Композиции, выбранные для программы, охватят все этапы и периоды жизни Фрэнка, о которых Дмитрий Носков непременно расскажет в течение концерта, в присущей ему юмористической манере. Оркестровки были воссозданы известным вибрафонистом – Иннокентием Ивановым.
Слушателей ждет море качественной живой музыки, утонченный юмор, интересные истории о жизни Фрэнка и самого Дмитрия, живого общения, и, конечно, отличительная особенность концертов Носкова – полное ощущение, что это вечеринка у лучшего друга, который поет и ведет себя как Синатра.
Начало концерта – в 19:00. Категория 12+.
Адрес: ст. м. "Павелецкая", Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8.
Подробности и билеты на сайте ММДМ.
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