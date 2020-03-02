Paris Combo даст концерт в ММДМ
В Светлановском зале Московского Международного дома музыки 6 марта состоится концерт Paris Combo. Музыканты группы определяют свой стиль как "музыка мира", изящно смешивая французский шансон и американский свинг, народные итальянские песни и джаз-мануш в стиле Джанго Рейнхардта. Состав коллектива также интернационален: гитарист Потзи – алжирский цыган, пианист и трубач Дэвид Льюис – австралиец, барабанщик и бэк-вокалист Франсуа Жане, контрабасист Эммануэль Шаббэ и певица Белль дю Берри, чей вокал давно является визитной карточкой группы, – французы.
За 20-летнюю историю коллектив выпустил пять успешных альбомов, а пластинка "Living Rooms" в рекордные сроки получила статус золотого альбома во Франции. В 2003 г. жюри престижной премии Independent Music Awards во главе с культовым певцом Томом Уэйтсом и джазовым музыкантом Джорджем Дюком признало композицию "Terrien D'eau Douce" в исполнении этих музыкантов лучшей песней года.
Газета Scotland Tribune не зря назвала Paris Combo "лучшим французским культурным экспортом всех времен": группа гастролирует по странам Европы, Южной и Северной Америки, Австралии и Азии. Их композиции постоянно звучат на радио и в кино, например, в картине режиссера Нэнси Мейерс "Любовь по правилам и без" (с Джеком Николсоном и Киану Ривзом в главных ролях). Музыканты активно сотрудничают с другими артистами. Так, Дэвид Льюис участвовал в записи (партии трубы и фортепиано) и стал музыкальным продюсером сольного альбома Карлы Бруни "Little french songs".
Начало концерта – в 19:00. Категория 6+.
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