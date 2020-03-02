Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Paris Combo даст концерт в ММДМ

Paris Combo даст концерт в ММДМ
Фото: Пресс-служба
Известная группа порадует столичных меломанов

В Светлановском зале Московского Международного дома музыки 6 марта состоится концерт Paris Combo. Музыканты группы определяют свой стиль как "музыка мира", изящно смешивая французский шансон и американский свинг, народные итальянские песни и джаз-мануш в стиле Джанго Рейнхардта. Состав коллектива также интернационален: гитарист Потзи – алжирский цыган, пианист и трубач Дэвид Льюис – австралиец, барабанщик и бэк-вокалист Франсуа Жане, контрабасист Эммануэль Шаббэ и певица Белль дю Берри, чей вокал давно является визитной карточкой группы, – французы.

За 20-летнюю историю коллектив выпустил пять успешных альбомов, а пластинка "Living Rooms" в рекордные сроки получила статус золотого альбома во Франции. В 2003 г. жюри престижной премии Independent Music Awards во главе с культовым певцом Томом Уэйтсом и джазовым музыкантом Джорджем Дюком признало композицию "Terrien D'eau Douce" в исполнении этих музыкантов лучшей песней года.

Газета Scotland Tribune не зря назвала Paris Combo "лучшим французским культурным экспортом всех времен": группа гастролирует по странам Европы, Южной и Северной Америки, Австралии и Азии. Их композиции постоянно звучат на радио и в кино, например, в картине режиссера Нэнси Мейерс "Любовь по правилам и без" (с Джеком Николсоном и Киану Ривзом в главных ролях). Музыканты активно сотрудничают с другими артистами. Так, Дэвид Льюис участвовал в записи (партии трубы и фортепиано) и стал музыкальным продюсером сольного альбома Карлы Бруни "Little french songs".

Начало концерта – в 19:00. Категория 6+.

Евгения КОХАН

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей