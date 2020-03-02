На XI фестивале "Из Венеции в Москву" представят посвященную Федерико Феллини юбилейную программу
В рамках "КАРО.Арт" 4 по 8 марта в киноцентре "Октябрь" пройдет ХI фестиваль "Из Венеции в Москву" – показ лучших картин, представленных на 76-м Венецианском международном кинофестивале. Особое место в программе фестиваля займет программа, подготовленная к столетию со дня рождения мэтра Федерико Феллини.
Один день фестиваля, 7 марта, в киноцентре "Октябрь" полностью будет посвящен итальянскому режиссеру. Народную любовь к Федерико Феллини невозможно измерить. В словах "Наши фантазии – вот наша жизнь!" заключен главный тезис его творчества. Неповторимый взгляд на реальность и своеобразие художественного почерка влюбляли в его картины современников и остаются интересны сегодняшнему зрителю.
В 17:00 будет показан фильм Эудженио Каппуччио "Бесконечный Феллини". Эудженио в юношестве работал ассистентом Феллини на съемках фильма "Джинджер и Фред" и поддерживал с ним связь "учитель – ученик" на протяжении долгих лет. В фильме собраны воспоминания его коллег, неожиданно перетекающие в загадочную и мистическую историю. Перед показом киновед Всеволод Коршунов представит фильм и прочитает лекцию о Федерико Феллини в контексте мирового кинематографа.
В 19:30 того же дня состоится показ отреставрированной версии первой автобиографичной картины Феллини "Белый шейх", которая расскажет, как легко перепутать иллюзии и реальность. Эта картина знаменует переход итальянского кино от неореализма к новым формам, поэтическим экранным воплощениям внутреннего мира маленького человека. Кроме того, это чудесная возможность заглянуть по ту сторону занавеса, представленную жанром "кино о кино".
Главными темами основной программы станут человеческие отношения, вопросы взросления и семейные связи. В четверг, 4 марта, кинофестиваль откроет фильм "Вся моя безумная любовь" – роуд-муви о подростке-аутисте с большим сердцем и его отце, свободном певце. Семейная тема продолжится в немногословной и минималистичной драме "Соле". В фильме "Жить" режиссера Франчески Аркибуджи простым языком рассказывается об обыденных, но от этого не менее важных проблемах семьи, которые могут случиться с каждым из нас.
Тему активизма раскроет документальный фильм "Мафия уже не та, что раньше", которая получила специальный приз жюри. А 8 марта закроет фестиваль картина "Мэр района Санита" – своеобразное житие криминального "святого" с библейскими обертонами, фильм о вечной битве добра и зла в человеческой душе. Фильм получил номинацию на главную награду и был удостоен трёх призов фестиваля.
Открытие фестиваля пройдет 4 марта в киноцентре "Октябрь". Начало – в 19:30.
Все показы проходят на языке оригинала с русскими субтитрами. Встречи с гостями фестиваля переводятся на русский язык.
Адрес: Москва, киноцентр "Октябрь", ул. Новый Арбат, д. 24.
Билеты – https://karofilm.ru/art?&event=545 .
Информация о фильмах в программе – https://iicmosca.esteri.it.
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