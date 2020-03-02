Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Звезда "Трансформеров" и "Солнцестояния" посетит Москву

Звезда "Трансформеров" и "Солнцестояния" Джек Рейнор посетит Москву
Фото: Пресс-служба
Актер представит дебютную режиссерскую работу на ХIII Ирландском кинофестивале

Встреча с Джеком Рейнором пройдет 14 марта в столичном киноцентре "Октябрь" в рамках показа сборника короткометражных фильмов "Ирландское темное", приуроченного к 13-летию Ирландского кинофестиваля. Актер расскажет о вдохновении и работе над режиссерским дебютом "Молоко", а также ответит на вопросы зрителей.

Джек Рейнор – "любимчик" Джей Джей Абрамса, который обещал ему роль Хана Соло, но после этого актер сыграл в провалившемся "Кин" с Джеймсом Франко и разделся догола в "Солнцестоянии". Вокруг молодого и талантливого артиста много сплетен и интриг, присущих Голливуду. Но у себя на родине он создал серьезный фильм "Молоко", который занимает особое место в программе фестиваля.

Снятый на ирландском языке в классической черно-белой стилистике, он повествует о важной для истории Ирландии теме великого голода. Главную роль исполнил Уилл Поултер ("Выживший", "Бегущий в лабиринте", "Мы – Миллеры") – восходящая голливудская звезда и коллега режиссера по "Солнцестоянию".

Также 14 марта свои фильмы лично представит молодой визионер и экспериментатор Фергал Костелло – автор двух короткометражек в сборнике: жуткой "Стефани", снятой под впечатлением от популярной видеоигры, и карикатурой на слэшеры "Что-то пошло не так". Сборник "Ирландское темное" представляет собой бурную смесь хоррора, черной комедии и сатиры, и любой зритель останется доволен свежими визуальными и сценарными находками создателей короткометражек.

Ирландский кинофестиваль на протяжении многих лет остается неотъемлемой частью масштабного праздника IRISH WEEK в России. В 2020 г. на 13-м ежегодном кинофестивале при поддержке проекта "КАРО.Арт" будут представлены лучшие новые полнометражные фильмы Ирландии и сборники короткого метра: комедийный "Чисто ирландский юмор", смесь черной комедии и хоррора "Ирландское темное" и анимационный "Фантазии из Ирландии". В рамках фестиваля пройдут встречи с создателями картин, именитыми ирландскими актерами и режиссерами.

Показы фестиваля состоятся в Москве (КАРО 11 "Октябрь"), Санкт-Петербурге (КАРО 9 "Варшавский Экспресс"), Екатеринбурге (КАРО 10 "Радуга Парк") и Новосибирске (Центр культуры и отдыха "Победа"). Фильмом открытия фестиваля в Москве станет необычный ромком "Пара нормальных" (Extra Ordinary). В киноцентре "Октябрь" 11 марта фильм представит исполнитель главной роли – ирландский актер Барри Уорд ("Конец этого *** мира", "Зал Джимми").

Встреча с актером Джеком Рейнором пройдет 14 марта в киноцентре "Октябрь", расположенном по адресу: Москва, ул. Новый Арбат, д. 24.

Начало – в 12:00.

Открытие ХIII Ирландского кинофестиваля состоится 11 марта в киноцентре "Октябрь".

Сбор гостей – в 19:00.

Все показы проходят на языке оригинала с русскими субтитрами. Встречи с гостями фестиваля переводятся на русский язык.

Купить билеты – https://karofilm.ru/art?&event=124.

Подробнее о мероприятиях и фестивале на сайте http://irishweek.ru.

Евгения КОХАН

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей