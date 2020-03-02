Актер представит дебютную режиссерскую работу на ХIII Ирландском кинофестивале

Встреча с Джеком Рейнором пройдет 14 марта в столичном киноцентре "Октябрь" в рамках показа сборника короткометражных фильмов "Ирландское темное", приуроченного к 13-летию Ирландского кинофестиваля. Актер расскажет о вдохновении и работе над режиссерским дебютом "Молоко", а также ответит на вопросы зрителей.

Джек Рейнор – "любимчик" Джей Джей Абрамса, который обещал ему роль Хана Соло, но после этого актер сыграл в провалившемся "Кин" с Джеймсом Франко и разделся догола в "Солнцестоянии". Вокруг молодого и талантливого артиста много сплетен и интриг, присущих Голливуду. Но у себя на родине он создал серьезный фильм "Молоко", который занимает особое место в программе фестиваля.

Снятый на ирландском языке в классической черно-белой стилистике, он повествует о важной для истории Ирландии теме великого голода. Главную роль исполнил Уилл Поултер ("Выживший", "Бегущий в лабиринте", "Мы – Миллеры") – восходящая голливудская звезда и коллега режиссера по "Солнцестоянию".

Также 14 марта свои фильмы лично представит молодой визионер и экспериментатор Фергал Костелло – автор двух короткометражек в сборнике: жуткой "Стефани", снятой под впечатлением от популярной видеоигры, и карикатурой на слэшеры "Что-то пошло не так". Сборник "Ирландское темное" представляет собой бурную смесь хоррора, черной комедии и сатиры, и любой зритель останется доволен свежими визуальными и сценарными находками создателей короткометражек.



Ирландский кинофестиваль на протяжении многих лет остается неотъемлемой частью масштабного праздника IRISH WEEK в России. В 2020 г. на 13-м ежегодном кинофестивале при поддержке проекта "КАРО.Арт" будут представлены лучшие новые полнометражные фильмы Ирландии и сборники короткого метра: комедийный "Чисто ирландский юмор", смесь черной комедии и хоррора "Ирландское темное" и анимационный "Фантазии из Ирландии". В рамках фестиваля пройдут встречи с создателями картин, именитыми ирландскими актерами и режиссерами.

Показы фестиваля состоятся в Москве (КАРО 11 "Октябрь"), Санкт-Петербурге (КАРО 9 "Варшавский Экспресс"), Екатеринбурге (КАРО 10 "Радуга Парк") и Новосибирске (Центр культуры и отдыха "Победа"). Фильмом открытия фестиваля в Москве станет необычный ромком "Пара нормальных" (Extra Ordinary). В киноцентре "Октябрь" 11 марта фильм представит исполнитель главной роли – ирландский актер Барри Уорд ("Конец этого *** мира", "Зал Джимми").

Встреча с актером Джеком Рейнором пройдет 14 марта в киноцентре "Октябрь", расположенном по адресу: Москва, ул. Новый Арбат, д. 24.

Начало – в 12:00.

Открытие ХIII Ирландского кинофестиваля состоится 11 марта в киноцентре "Октябрь".

Сбор гостей – в 19:00.

Все показы проходят на языке оригинала с русскими субтитрами. Встречи с гостями фестиваля переводятся на русский язык.

Купить билеты – https://karofilm.ru/art?&event=124.

Подробнее о мероприятиях и фестивале на сайте http://irishweek.ru.