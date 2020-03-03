Премия "РБ 2020": в Барвихе наградили лучших в спорте и букмекерстве
В концертном зале "Барвиха Luxury Village" 27 февраля прошло одно из самых масштабных событий в букмекерской и спортивной отрасли – вторая церемония вручения Международной премии "РБ". На торжественном мероприятии были отмечены самые яркие проекты, эффективные бизнес-модели, успешные менеджеры и журналисты.
Большой вечер в Барвихе привлек звезд спорта и шоу-бизнеса. Церемонию вели Павел Воля, Марина Кравец, Михаил Шац, Евгений Савин и Константин Генич. Самую престижную награду "Гран-при: лучший букмекер года" вручал специальный гость церемонии – легендарный футболист туринского "Ювентуса", чемпион мира 2006 г. в составе сборной Италии Алессандро Дель Пьеро.
"Премия "РБ" – незаменимый инструмент коммуникации, необходимый всем без исключения участникам индустрии. Ежегодно мы отмечаем наградой лучших в сфере букмекерства и спорта. В этом году торжественную церемонию посетили президенты лиг и федераций, было много известных спортсменов и звезд. Масштаб мероприятия растет каждый год, и наша Премия уже стала знаковым событием для всей отрасли", – рассказал основатель информационно-аналитического портала "Рейтинг букмекеров" и учредитель Премии "РБ" Паруйр Шахбазян.
Наградами были отмечены не только букмекеры. Приз за лучшую комментаторскую работу на резонансном финальном матче US Open между Рафаэлем Надалем и Даниилом Медведевым получил легендарный теннисист Марат Сафин. Лучшим журналистом стал известный интервьюер Александр Головин.
После церемонии вручения наград в Барвихе состоялся благотворительный аукцион, который также ждали с нетерпением, ведь его главным лотом был ужин с самим Дель Пьеро. Все собранные средства будут перечислены в Фонд Константина Хабенского, оказывающий помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.
Среди гостей вечера также были Вячеслав Малафеев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Роман Костомаров, Руслан Нигматуллин, Аделина Сотниква, Дмитрий Булыкин и другие известные спортсмены.
Победителями Премии в разных номинациях стали: "Гран-при: лучший букмекер года" – "Лига ставок"; "Бренд года" – "1хСтавка"; "Самый надежный букмекер" – "Марафонбет"; "Лучшее приложение года" – "Лига ставок"; "Лучший сайт года" – "1хСтавка"; "Лучший киберспортивный букмекер" – GGBet; "Лучшая линия" – BETCITY; "Лучшие коэффициенты" – 888; "Лучшая программа лояльности" – Tennisi.bet; "Лучший флагманский клуб" – BingoBoom; "Лучшая спонсорская активация" – БК "Олимп"; "Амбассадор года" – Конор Макгрегор ("Париматч"); "Лучшая поддержка спорта" – "Лига ставок"; "Дебют года" – GGBet; "Лучшая букмекерская компания Армении" – VBET; "Топ-менеджер года в спортивной отрасли" – Самвел Авакян (Sport24); "Топ-менеджер года в букмекерской отрасли" – Константин Гусев (БК "Олимп"); "Лучшее спортивное СМИ" – "Матч ТВ"; "Лучший спортивный журналист" – Александр Головин; "Лучшая комментаторская работа" – Марат Сафин; специальный приз "Лучшее спортивное маркетинговое агентство" – AdConsul; специальный приз "Лучшее СМИ о киберспорте" – Cybersport.ru; специальный приз "Лучший провайдер спортивных данных" – Betgenius.
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