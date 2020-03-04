Музыканты симфонического оркестра сыграют аранжировки произведений известных групп так, что поразят слушателей

В Москве на сцене Государственного Кремлевского дворца 29 марта можно будет почувствовать яркие эмоции на шоу "Симфонические рок-хиты" во время программы "Властелин тьмы" в исполнении первого в мире танцующего симфонического оркестра Concord Orchestra. Художественный руководитель и главный дирижер – Фабио Пирола (Италия).

На концерте прозвучат самые лучшие композиции Nirvana, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, Roxette, Metallica, AC/DC , Linkin Park, Scorpions, Queen, Muse, Evanescence, System of a down, Rammstein. Музыканты симфонического оркестра Concord Orchestra исполнят аранжировки произведений известных рок-групп так, чтобы поражать снова и снова безумным звучанием рок-хитов.

В новом шоу дирижер оркестра Фабио Пирола выступит в роли Властелина тьмы, а музыканты оркестра станут его верными рыцарями. Обладая силой и величием, они перемещаются по сцене. Вы увидите эпичную схватку сил Добра и Зла. Властелин тьмы должен предотвратить рождение зла на планете и вернуть музыку слушателям.

Музыканты не сидят на стульях – они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене. Симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров на сцене. Новые световые эффекты и уникальные видеоинсталляции создают атмосферу и делают шоу фееричным.

Начало концерта – в 18:00. Продолжительность – до 3 часов (с антрактом).

Подробнее – http://concordorchestra.ru/.