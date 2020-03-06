Поклонники и гости коллектива смогут не только услышать любимые мелодии в новом звучании, но и "зажечь" под их живое исполнение на огромном танцполе

В клубе Arbat Hall 8 марта пройдет необыкновенное музыкальное шоу "Lady's Light". Лучшие танцевальные хиты 1990-х, 2000-х и современности прозвучат в исполнении самого необычного оркестра России – Imperialis Orchestra.

Для поклонников и всех гостей этого современного, драйвового коллектива в праздничный вечер представится возможность не только по-новому услышать любимые мелодии, но и расслабиться под их живое исполнение на огромном танцполе.

В исполнении электоскрипок и виолончелей, саксофона и гитар, ударных и контрабасов самые популярные, самые узнаваемые хиты – "Тополиный пух", "Крошка моя", "Чао, бамбино", "Младший лейтенант", "Летящей походкой", "Voyage Voyage", "I Will Survive", "Despacito" и многие другие – прозвучат в эксклюзивных аранжировках.

Также гостей ждут конкурсы, шампанское, конфетти, селфи с артистами и потрясающая атмосфера замечательного праздника.

Музыкальное шоу "Lady's Light" 8 марта пройдет в легендарном месте – в самом центре Москвы, на Новом Арбате. В этот вечер Arbat Hall примет всех, кто хочет себе и любимым подарить незабываемый праздник.

Специальные гости шоу: артист эстрады Александр Песков, артист цирка du Soleil, официальный хореограф премии RUSSIAN MUSICBOX маэстро Марио Форелли.

Начало шоу – в 20:00

Заказ билетов – https://iframeab-pre4102.intickets.ru/node/11396531.

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