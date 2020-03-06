Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Imperialis Orchestra устроит праздничное шоу в клубе Arbat Hall

Imperialis Orchestra устроит праздничное шоу в клубе Arbat Hall
Фото: пресс-служба
Поклонники и гости коллектива смогут не только услышать любимые мелодии в новом звучании, но и "зажечь" под их живое исполнение на огромном танцполе

В клубе Arbat Hall 8 марта пройдет необыкновенное музыкальное шоу "Lady's Light". Лучшие танцевальные хиты 1990-х, 2000-х и современности прозвучат в исполнении самого необычного оркестра России – Imperialis Orchestra.

Для поклонников и всех гостей этого современного, драйвового коллектива в праздничный вечер представится возможность не только по-новому услышать любимые мелодии, но и расслабиться под их живое исполнение на огромном танцполе.

В исполнении электоскрипок и виолончелей, саксофона и гитар, ударных и контрабасов самые популярные, самые узнаваемые хиты – "Тополиный пух", "Крошка моя", "Чао, бамбино", "Младший лейтенант", "Летящей походкой", "Voyage Voyage", "I Will Survive", "Despacito" и многие другие – прозвучат в эксклюзивных аранжировках.

Также гостей ждут конкурсы, шампанское, конфетти, селфи с артистами и потрясающая атмосфера замечательного праздника.

Музыкальное шоу "Lady's Light" 8 марта пройдет в легендарном месте – в самом центре Москвы, на Новом Арбате. В этот вечер Arbat Hall примет всех, кто хочет себе и любимым подарить незабываемый праздник.

Специальные гости шоу: артист эстрады Александр Песков, артист цирка du Soleil, официальный хореограф премии RUSSIAN MUSICBOX маэстро Марио Форелли.

Начало шоу – в 20:00

Заказ билетов – https://iframeab-pre4102.intickets.ru/node/11396531.

Действует промокод Vesna – 25%.

Евгения КОХАН

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Действия русских в Сирии довели турок до паники

Идлибский котел погрузил СМИ и военных в Турции в состояние истерики и страха

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей