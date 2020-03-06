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"Люблю тебя до слез": Даниэль Боавентура споет в ММДМ

"Люблю тебя до слез": Даниэль Боавентура споет в ММДМ
Даниэль Боавентура. Фото: пресс-служба
Знаменитый артист исполнит мировые хиты о любви, песни из фильмов и мюзиклов

В Светлановском зале Московского Международного дома музыки 12 марта представят программу "Я люблю тебя до слез". Самый проникновенный бархатный баритон американского континента Даниэль Боавентура в проекте Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" исполнит мировые хиты о любви, а также песни из фильмов и мюзиклов. Дирижер – Алексей Верещагин.

Первое выступление в России певца, приехавшего по приглашению оркестра "Русская филармония" в декабре 2018 г., имело оглушительный успех. Для записи этого концерта в Москву приезжали представители компании Sony Music. Записанный совместно с оркестром "Русская филармония" и уже выпущенный DVD "From Russia with Love" занимает второе место в списке самых просматриваемых и первое место среди англоязычных альбомов в Мексике.

Известный певец и актер Даниэль Боавентура обладает поистине уникальными артистическими способностями, позволяющими ему с огромным успехом выступать на театральной сцене, сниматься в кино, записывать сольные диски и собирать огромные залы на своих концертах. Его образ и голос легко ассоциируются с бродвейскими мюзиклами, во многом благодаря тому, что он  участвовал в бразильских версиях мюзиклов "Чикаго", "Моя прекрасная леди", "Эвита" и "Питер Пэн". И все они получили восторженные отзывы, как публики, так и критиков.

Даниэль Боавентура. Фото: пресс-служба

В 2009 г. артист подписал контракт с Sony Music и выпустил свой первый CD "Songs 4 U". Последовавший концертный тур охватил десять столиц и имел аншлаги во всех залах.  В 2010-м он записал романтически-страстный альбом Italiano, шесть песен из которого вошли в саундтрек к сериалу. 

В сентябре 2012 г. Даниэль Боавентура выпустил свой первый DVD, который получил статус Золотого диска. Его следующий диск вышел в 2014-м и также имел огромный успех. В октябре 2017 г. Sony Music записывает его очередной диск в Metropolitan Theatre в Мехико. И этот CD/DVD "En vivo en Mexico" теперь занимает первое место в продажах в Amprofon Charts.

Интересен и тот факт, что прекрасный певец является также и превосходным саксофонистом. 

Концерт 12 марта пройдет по адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8, Московский международный дом музыки.

Начало – в 19:00. Категория 6+.

Подробности – https://orchestra.ru/concert/lyublyu-tebya-do-slez

Евгения КОХАН

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