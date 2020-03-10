Погудин исполнит "Молитву" в ММДМ
На сцене Светлановского зала Московского Международного дома музыки 23 марта выступит Олег Погудин. Он представит программу "Молитва".
Олег Погудин – православный, глубоко верующий. Артист не претендует на роль публичного проповедника своих убеждений, однако все его творчество – это проповедь добра, веры, надежды и любви. Не случайно на концерты этого певца идут как в храм искусства.
В программе "Молитва" исполняются избранные песнопения иеромонаха Романа. С благословения автора артист записал их на магнитный альбом еще в 1997 году. Эта запись встретила горячую благодарность почитателей певца и получила высокую оценку исследователей творчества отца Романа (А.И. Матюшина). Но прошло еще несколько лет, прежде чем по настоятельным просьбам слушателей Олег Погудин решился вынести эти песнопения на сцену.
Слушать живое исполнение Олегом Погудиным песнопений отца Романа – радость неизреченная. Облик певца, голос и манера исполнения столь гармоничны, что кажется, будто артист поет собственные сочинения, идущие из души. На сцене – юноша с прекрасным ликом, как бы отрешенным от мира сего, строгий костюм, гитара, а в голосе одухотворенность, будто ниспосланная свыше…
Творчество Олега Погудина – это проповедь добра, веры, надежды и любви, хотя артист и не претендует на роль публичного проповедника своих убеждений.
Начало концерта – в 19:00. Категория 6+.
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