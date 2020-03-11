Жители и гости столицы смогут насладиться чудесной атмосферой и роскошным звучанием музыки, стихией современных ритмов и стилей

В Светлановском зале Московского Международного дома музыки 18 марта прозвучит "Классика энерджи". Ее исполнит Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" под управлением дирижера Роберто Молинелли (Италия).

Зрители услышат бессмертные шедевры классической музыки в современном мире. Оркестр разрушает стереотипы и исполняет классические хиты всех времен в различных стилях и жанрах: джаз, рок, латино, диско, рок-н-ролл, электронная музыка.

"Времена года" Вивальди, Пятая и Девятая симфонии Бетховена, "Танец Феи Драже" Чайковского, "Кармина Бурана" Орфа, "В пещере горного короля" Грига, "Половецкие пляски" Бородина, произведения Баха, Моцарта, Верди, Шопена будут представлены в новом, неожиданном, оригинальном звучании. "Осовременивание" классических произведений добавляет в них новые краски, неожиданные грани, интересные оттенки.

Публику захватит чудесная атмосфера классической музыки, роскошное звучание большого симфонического оркестра и стихия современных ритмов и стилей.

Классические произведения бессмертны, но, путешествуя сквозь века, "вписываясь" в современную культуру, они обретают новую, насыщенную яркими красками жизнь. Меняются времена, меняются люди, меняется и искусство. Благодаря новым стилям, новым инструментам, мы видим классику сквозь призму времени, и хорошо известные сочинения прошлого начинают звучать свежо и оригинально.

Начало концерта – в 19:00. Категория 6+.

Подробности – https://orchestra.ru/concert/klassika-enerdzhi-1.

Билеты в кассах: +7 (495) 151-99-99 и на сайте оркестра.