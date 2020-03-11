Гостям на празднике представят 10 видов спортивной активности. Им покажут трюки на BMX, зиплайн-полеты над "Крымским мостом" и зрелищные мотошоу

В рамках фестиваля "Крымская весна" 15 марта на пешеходной Тверской и близлежащих улицах пройдет масштабная праздничная программа. Москвичей и гостей столицы ждут концерты, мастер-классы, интеллектуальные игры, и, конечно же, много спортивных мероприятий.

Девять спортивных площадок, десять захватывающих спортивных активностей, 40 выступлений профессиональных спортсменов и множество бесплатных открытых тренировок - каждый найдет себе развлечение по вкусу. Вести мастер-классы и участвовать в показательных выступлениях будут 24 инструктора и 200 спортсменов. Часы работы площадок – с 10:00 до 20:00.

"Пятнадцатого марта на праздничной Тверской все желающие смогут посмотреть BMX– и хайлайн-шоу, полетать на зиплайне над "Крымским мостом". Также в программе: паркур, кроссфит, бокс, ММА, слэклайн (хождение по стропе), хайлайн (шоу на стропе, натянутой на уровне крыш домов) и уникальные мото-аттракционы – "Шар смелости" и "Мертвая петля"", – рассказали в пресс-службе "Московских сезонов".

Так, по адресу Охотный ряд, 2 установят "Биг Эйр" – площадку для выступлений на BMX и самокатах. Сильнейшие райдеры, в том числе и звезды BMX Алексей Малинин и Александр Лобынцев, исполнят здесь невероятные комбинации трюков.

Рядом с домом 13 на Тверской улице пройдет захватывающее мотошоу. Мотоциклисты покажут невероятные трюки в "Шаре смелости" из металлической сетки и исполнят "Мертвую петлю". Так называют фигуру сложного пилотажа, когда самолет описывает в воздухе замкнутый круг, а на Тверской каскадеры продемонстрируют, как ее сделать на мотоцикле.

Не менее зрелищным будет хайлайн-шоу, которое уже не раз становилось одним из самых ярких событий московских фестивалей. Профессиональные хайлайнеры будут показывать свои лучшие номера каждые полчаса. На них можно посмотреть на Тверской, у дома 8, корпус 1.

Попробовать себя в качестве эквилибриста смогут и гости праздника. У дома 12, строение 2, будут проходить мастер-классы по слэклайну. Здесь каждый желающий сможет пройти по стропе, а раз в час профессиональные слэклайнеры будут показывать удивительные трюки.

Любители острых ощущений смогут полетать над "Крымским мостом" на Моховой, у дома 11, строение 1. Речь идет, конечно, не о настоящем мосте, а о его реалистичной инсталляции. Прямо над ней будет зиплайн-трасса: 80-метровый стальной канат, натянутый между башнями высотой 10 и 7 метров. Прокатиться смогут всех желающие взрослые гости фестиваля и дети от 8 лет.

Тех, кто давно хотел заняться кроссфитом, на Тверской, дом 3, будет ждать специально оборудованная площадка. Там профессиональные спортсмены покажут сложные номера, а гости смогут проверить свою выносливость на тренажерах и сдать нормативы ГТО. Есть возрастное ограничение – от 6 лет.

А рядом (на площадке по адресу: Тверская, дом 5, строение 6) можно будет заняться боксом и посмотреть, как проходят настоящие бои. Поучаствовать в тренировках смогут и взрослые, и дети от четырех лет: 100 гостей фестиваля в час. Еще любителей единоборств точно заинтересуют поединки ММА, которые будут проходить на другой площадке по адресу: Тверская, дом 9. Здесь тоже будут мастер-классы для всех желающих от 4 лет.

В это время на Тверской улице у дома 2 развернутся "городские джунгли". Там соорудят полосу препятствий различной сложности, где бесстрашные паркурщики покажут свою ловкость и акробатическое мастерство. Все желающие от 6 лет тоже смогут к ним присоединиться.

Подробности этих и других событий фестиваля можно посмотреть на сайте – https://moscowseasons.com/festival/krymskaya-vesna-2020/.