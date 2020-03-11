Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

По Тверской промчится "Крымская весна"

По Тверской промчится "Крымская весна"
Фото: Пресс-служба
Гостям на празднике представят 10 видов спортивной активности. Им покажут трюки на BMX, зиплайн-полеты над "Крымским мостом" и зрелищные мотошоу

В рамках фестиваля "Крымская весна" 15 марта на пешеходной Тверской и близлежащих улицах пройдет масштабная праздничная программа. Москвичей и гостей столицы ждут концерты, мастер-классы, интеллектуальные игры, и, конечно же, много спортивных мероприятий.

Девять спортивных площадок, десять захватывающих спортивных активностей, 40 выступлений профессиональных спортсменов и множество бесплатных открытых тренировок - каждый найдет себе развлечение по вкусу.  Вести мастер-классы и участвовать в показательных выступлениях будут 24 инструктора и 200 спортсменов. Часы работы площадок – с 10:00 до 20:00.

Фото: Пресс-служба

"Пятнадцатого марта на праздничной Тверской все желающие смогут посмотреть BMX– и хайлайн-шоу, полетать на зиплайне над "Крымским мостом". Также в программе: паркур, кроссфит, бокс, ММА, слэклайн (хождение по стропе), хайлайн (шоу на стропе, натянутой на уровне крыш домов) и  уникальные мото-аттракционы  – "Шар смелости" и "Мертвая петля"", – рассказали в пресс-службе "Московских сезонов".

Так, по адресу Охотный ряд, 2 установят "Биг Эйр" – площадку для выступлений на BMX и самокатах. Сильнейшие райдеры, в том числе и звезды BMX Алексей Малинин и Александр Лобынцев, исполнят здесь невероятные комбинации трюков.

Фото: Пресс-служба

Рядом с домом 13 на Тверской улице пройдет захватывающее мотошоу. Мотоциклисты покажут невероятные трюки в "Шаре смелости" из металлической сетки и исполнят "Мертвую петлю". Так называют фигуру сложного пилотажа, когда самолет описывает в воздухе замкнутый круг, а на Тверской каскадеры продемонстрируют, как ее сделать на мотоцикле.

Не менее зрелищным будет хайлайн-шоу, которое уже не раз становилось одним из самых ярких событий московских фестивалей. Профессиональные хайлайнеры будут показывать свои лучшие номера каждые полчаса. На них можно посмотреть на Тверской, у дома 8, корпус 1.

Фото: Пресс-служба

Попробовать себя в качестве эквилибриста смогут и гости праздника. У дома 12, строение 2, будут проходить мастер-классы по слэклайну. Здесь каждый желающий сможет пройти по стропе, а раз в час профессиональные слэклайнеры будут показывать удивительные трюки.

Любители острых ощущений смогут полетать над "Крымским мостом" на Моховой, у дома 11, строение 1. Речь идет, конечно, не о настоящем мосте, а о его реалистичной инсталляции. Прямо над ней будет зиплайн-трасса: 80-метровый стальной канат, натянутый между башнями высотой 10 и 7 метров. Прокатиться смогут всех желающие взрослые гости фестиваля и дети от 8 лет.

Фото: Пресс-служба

Тех, кто давно хотел заняться кроссфитом, на Тверской, дом 3, будет ждать специально оборудованная площадка. Там профессиональные спортсмены покажут сложные номера, а гости смогут проверить свою выносливость на тренажерах и сдать нормативы ГТО. Есть возрастное ограничение – от 6 лет. 

А рядом (на площадке по адресу: Тверская, дом 5, строение 6) можно будет заняться боксом и посмотреть, как проходят настоящие бои. Поучаствовать в тренировках смогут и взрослые, и дети от четырех лет: 100 гостей фестиваля в час. Еще любителей единоборств точно заинтересуют поединки ММА, которые будут проходить на другой площадке по адресу: Тверская, дом 9. Здесь тоже будут мастер-классы для всех желающих от 4 лет.

Фото: Пресс-служба

В это время на Тверской улице у дома 2  развернутся "городские джунгли". Там соорудят полосу препятствий различной сложности, где бесстрашные паркурщики покажут свою ловкость и акробатическое мастерство. Все желающие от 6 лет тоже смогут к ним присоединиться.

Подробности этих и других событий фестиваля можно посмотреть на сайте – https://moscowseasons.com/festival/krymskaya-vesna-2020/.

Евгения КОХАН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Заворотнюк после поездки в Италию откровенно рассказала о болезни

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" прервала молчание

Названа дата отступления коронавируса

Число жертв смертоносной инфекции в Европе продолжает расти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей