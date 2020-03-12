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На выставке в 75-м павильоне ВДНХ представят более 300 дизайн-решений для мегаполисов

На выставке в 75-м павильоне ВДНХ представят более 300 дизайн-решений для мегаполисов
Фото: Пресс-служба
Посетители увидят современные и перспективные проекты: от развивающих детских городков и спортивных зон до функциональных арт-объектов и площадок для выгула домашних питомцев

С 26 по 28 марта в 75-м павильоне ВДНХ пройдет вторая международная выставка "Город: детали". Свои решения для мегаполисов представят дизайнеры, урбанисты, проектировщики и производители из России и многих других стран.

Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, посетители увидят около 300 современных и перспективных проектов: от развивающих детских городков и спортивных зон до функциональных арт-объектов и площадок для выгула домашних питомцев. Площадь интерактивной экспозиции, как и на первой выставке, – 15 тыс. кв. метров.

Фото: Пресс-служба

Также гостей ждут мастер-классы и игры, презентации и паблик-токи, экспресс-экскурсии и концерты, открытые спортивные тренировки и, конечно, насыщенная деловая программа, посвященная новейшим трендам и мировому опыту в развитии городского пространства.

"Впервые выставку "Город: детали" мы провели в октябре прошлого года. Ее тема оказалась настолько актуальной и востребованной, что уже в первый раз она объединила в Москве 250 проектов из 11 стран. Экспозиция этого года будет еще шире. Планируется участие более 100 профессиональных команд из двух десятков государств, а предварительное количество проектов – порядка 300", – рассказала Наталья Сергунина. 

Фото: Пресс-служба

Первая выставка "Город: детали" проводилась с 3 по 5 октября 2019 г. также в 75-м павильоне ВДНХ. За три дня ее посетили более 11 тысяч человек, а общая продолжительность интерактивных программ превысила 150 часов. Гости смогли оценить свыше 250 проектов от ведущих российских и зарубежных компаний: малые архитектурные формы, концепции скверов, спортивных площадок, функциональных городских арт-объектов.

В деловой программе первой выставки приняли участие 30 спикеров-экспертов из России, Франции, Германии, Великобритании, Литвы, Израиля. Российские и иностранные архитекторы, ландшафтные дизайнеры, проектировщики и урбанисты обсудили самые разные темы: как оживляют мегаполис привлекательные общественные пространства, какими должны быть районные доминанты, что учитывать при обустройстве детских игровых зон и многие другие вопросы.

Фото: Пресс-служба

По словам Натальи Сергуниной, "Город: детали" – проект, ориентированный на самую широкую аудиторию: важно, чтобы все желающие могли познакомиться с современными решениями для городских пространств и выбрать понравившиеся. Так, на выставке в прошлом году москвичи проголосовали за различные проекты около 55 тыс. раз. То есть один человек в среднем выделил 5 дизайн-решений.

Предпочтения горожан учитываются при реализации программы правительства Москвы "Мой район", цель которой – создание комфортной среды в каждом районе столицы, вне зависимости от его удаленности от центра.  Именно под эгидой программы "Мой район" и организуются выставки "Город: детали".

Подробная информация на официальном сайте mrexpo.ru.  

За обновлениями можно следить и в соцсетях:

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https://www.instagram.com/p_moiraion/ 

Евгения КОХАН

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