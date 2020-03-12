Почему важно следить за новостным фоном при активности на бирже

Игнорировать новостной фон и свежие публикации в данной ситуации не просто неразумно, а крайне рискованно

Последние недели можно считать отчетливым и показательным примером того, как рыночные тренды, котировки валют и стоимость акций могут внезапно упасть в цене, посеяв панику среди инвесторов, участников сырьевых и фондовых рынков.



Причина падения цен, нервозности и повышения волатильности активов – всего несколько событий, которые, однако, затронули практически все отрасли.

Во-первых, это страхи перед Covid-19, который, согласно данным ВОЗ, получил статус пандемии, то есть глобальной угрозы. И если раньше мир, затаив дыхание, следил за статистикой заболевших в Китае, то после распространения вируса за пределы Поднебесной, аналогичных цифр ждут из Италии, Ирана и еще ряда стран. Рынки резко реагирует, как на новые положительные, так и отрицательные новости по этой теме.

Комплексное воздействие вируса на экономическую отрасль и прибыль корпораций, умноженное на панику игроков рынка, еще долго будет вспоминаться в новостных сводках.

Во-вторых, это новости сырьевого сектора, в особенности нефтяных сделок. Стоило комитету ОПЕК+ не договориться о продлении ограничений, Саудовской Аравии и России объявить о возможном увеличении добычи, как нефтяные цены ушли в затяжное пике, потянув за собой форекс курсы и валюты, связанные с добычей углеводородов. Новости последующих месяцев покажут, как сланцевая отрасль, страны-экспортеры и их экономики переживут это непростое время.

Несмотря на то, что ряд экспертов предполагает лишь временное влияние агрессивных негативных факторов на рынки, и то, что паника – явление объяснимое, но не обязательное, текущий кризисный период может явно навредить кошелькам импульсивным держателей акций и недальновидным трейдерам.

Сейчас, в условиях повышенной волатильности активов, участники рынков внимательно следят за поведением финансовых регуляторов, просом на рисковые и защитные сделки, переговоры стран ОПЕК и инициативы, которые принимают страны для сдерживания распространения вируса.

Новости становятся определяющим фактором, который направляет векторы трендов во многих отраслях – от валютных курсов до рынка "черного золота", от акций крупных корпораций до криптовалюты. Игнорировать новостной фон и свежие публикации в данной ситуации не просто неразумно, а крайне рискованно.

Поэтому можно лишь еще раз порекомендовать воздержаться от необдуманных и импульсивных решений, а еще подписаться на доверенные источники новостной информации. Также советуем подтверждать факты, полученные из новостей, в разных независимых источниках, со здоровым скепсисом относиться к прогнозам "экспертов" и лишний раз обдумать любое запланированное решение.