Почему важно следить за новостным фоном при активности на бирже
Последние недели можно считать отчетливым и показательным
примером того, как рыночные тренды, котировки валют и стоимость акций могут
внезапно упасть в цене, посеяв панику среди инвесторов, участников сырьевых и
фондовых рынков.
Причина падения цен, нервозности и повышения волатильности активов – всего несколько событий, которые, однако, затронули практически все отрасли.
Во-первых, это страхи перед Covid-19, который, согласно данным ВОЗ, получил статус пандемии, то есть глобальной угрозы. И если раньше мир, затаив дыхание, следил за статистикой заболевших в Китае, то после распространения вируса за пределы Поднебесной, аналогичных цифр ждут из Италии, Ирана и еще ряда стран. Рынки резко реагирует, как на новые положительные, так и отрицательные новости по этой теме.
Комплексное воздействие вируса на экономическую отрасль и прибыль корпораций, умноженное на панику игроков рынка, еще долго будет вспоминаться в новостных сводках.
Во-вторых, это новости сырьевого сектора, в особенности нефтяных сделок. Стоило комитету ОПЕК+ не договориться о продлении ограничений, Саудовской Аравии и России объявить о возможном увеличении добычи, как нефтяные цены ушли в затяжное пике, потянув за собой форекс курсы и валюты, связанные с добычей углеводородов. Новости последующих месяцев покажут, как сланцевая отрасль, страны-экспортеры и их экономики переживут это непростое время.
Несмотря на то, что ряд экспертов предполагает лишь временное влияние агрессивных негативных факторов на рынки, и то, что паника – явление объяснимое, но не обязательное, текущий кризисный период может явно навредить кошелькам импульсивным держателей акций и недальновидным трейдерам.
Сейчас, в условиях повышенной волатильности активов, участники рынков внимательно следят за поведением финансовых регуляторов, просом на рисковые и защитные сделки, переговоры стран ОПЕК и инициативы, которые принимают страны для сдерживания распространения вируса.
Новости становятся определяющим фактором, который направляет векторы трендов во многих отраслях – от валютных курсов до рынка "черного золота", от акций крупных корпораций до криптовалюты. Игнорировать новостной фон и свежие публикации в данной ситуации не просто неразумно, а крайне рискованно.
Поэтому можно лишь еще раз порекомендовать воздержаться от необдуманных и импульсивных решений, а еще подписаться на доверенные источники новостной информации. Также советуем подтверждать факты, полученные из новостей, в разных независимых источниках, со здоровым скепсисом относиться к прогнозам "экспертов" и лишний раз обдумать любое запланированное решение.
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