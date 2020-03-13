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В музее-заповеднике "Коломенское" представят гигантский "Царь-поднос"

В музее-заповеднике "Коломенское" представят гигантский "Царь-поднос"
Фото: пресс-служба
В Москве состоится крупнейший в России и Европе фестиваль славянского искусства "Русское поле"

Он впервые станет двухдневным – пройдет в музее-заповеднике "Коломенское" 25 и 26 июля. В этом году фестиваль проходит уже в девятый раз, и организаторы обещают установить сразу несколько рекордов.

На "Русском поле" отметят свои юбилеи два известнейших народных промысла России: 225-летие федоскинской лаковой миниатюрной живописи и 195-летие жостовской декоративной росписи. В честь этой памятной даты в дни фестиваля будет представлен самый большой поднос в России, разукрашенный мастерами Жостово и получивший название "Царь-поднос". Уже сейчас лучшие мастера жостовской росписи приступили к созданию его эскизов.

Фото: пресс-служба

По традиции на фестиваль приезжают представители большинства регионов России. Его посетители узнают о ремеслах и сказках нашей страны, ее богатых гастрономических традициях, музыке и аутентичных инструментах и познакомятся со множеством творческих коллективов. Участники самого аутентичного и народного фестиваля страны будут бороться за главный приз – "Перо Жар-птицы" – в нескольких номинациях: "Лучший регион", "Лучший хоровой коллектив", "Лучший хореографический коллектив", "Лучший инструментальный коллектив", "Лучший народный мастер"  и "Лучшее сказочное посольство".

Фото: пресс-служба

Основной целью фестиваля является объединение разных поколений, конфессий и народов, проживающих в России, посредством знакомства со славянским искусством и культурой. В рамках "Русского поля" гостей познакомят со славянскими традициями, семейными ценностями и творчеством.

Фестиваль славянского искусства "Русское поле" считается одним из самых крупных в Европе. В прошлом году на нем побывали больше 150 тысяч зрителей, а также две с лишним тысячи участников из 59 регионов России и Белоруссии. Организатором мероприятия ежегодно выступает Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. 

Фото: пресс-служба

"За время существования фестиваля "Русское поле" нам много раз задавали вопрос и участники, и гости, и журналисты – почему такое масштабное и яркое мероприятие длится всего один день. Ведь столько людей специально приезжает издалека, и не всегда все желающие москвичи и туристы успевают посетить праздник. Да и запас концертных номеров у артистов действительно огромный, желающих выступить очень много, а из-за ограничений во времени не всегда удается показать "все чем богаты". Поэтому впервые за девять лет мы решили сделать фестиваль двухдневным. О популярности нашего мероприятия свидетельствует не только количество посетителей, но и отклик москвичей, принимающих участие в тематическом опросе на платформе "Активный гражданин" – а это несколько сотен тысяч человек ежегодно. Нам приходит огромное количество предложений по программе фестиваля, и уже сейчас, за полгода до мероприятия, мы получаем заявки от лучших коллективов страны. Все это свидетельствует о востребованности и важности этого проекта", - отметил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Евгения КОХАН

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