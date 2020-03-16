Зрителям покажут спектакли о Великой Отечественной войне

С 16 апреля по 9 мая в Театре армии и на сценах театров России состоится Всероссийский театральный фестиваль "23 дня до Победы", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Учредителем фестиваля является Министерство обороны Российской Федерации.

Именно столько времени – 23 дня – прошло с момента подписания приказа о начале Берлинской стратегической наступательной операции до полной капитуляции фашистской Германии. В течение этих дней, с 16 апреля по 9 мая, по всей стране будет проходить фестиваль памяти, в рамках которого театры-участники покажут на своих площадках спектакли о войне и отметят на этот период свои здания символом Победы – звездой.

Открытие фестиваля "23 дня до Победы" состоится 16 апреля на площади перед Центральным академическим театром российской армии. А 17 апреля на Большой сцене Театра армии будет показан спектакль "Барабанщица" по пьесе Афанасия Салынского.

"В рамках фестиваля здание каждого российского театра, принимающего в нем участие, будет украшать символ Победы, логотип фестиваля – пятиконечная звезда. На своих сценах театры покажут поставленные в разные годы спектакли о Великой Отечественной войне. Также в Театре армии состоятся читки пьес, написанные о войне с 1941 года по сегодняшний день", – рассказал председатель Союза театральных деятелей, народный артист России Александр Калягин.

В дни фестиваля "23 дня до Победы" самым значимым хэштэгом в буклетах, листовках, на сайтах театров-участников станет хэштэг #23днядопобеды. На больших экранах перед Театром армии, а также на его сайте ежедневно будет транслироваться обратный отсчет времени "до Победы осталось … дня".

Завершится фестиваль 9 мая гала-концертом на площади перед Театром армии. Префектура ЦАО организует акцию с полевыми кухнями, "Сиренью Победы" и другими мероприятиями.

"Мы гордимся высокой честью провести Всероссийский театральный фестиваль, посвященный 75-летию Великой Победы, предоставленной Театру армии, в ходе которого вся страна получит уникальную возможность ощутить историю освобождения и прикоснуться к родникам памяти. Мы потомки Победителей и наша задача – силой искусства приумножить закаленный дух патриотического, гражданского и нравственного воспитания в современном поколении", – сказал заместитель министра обороны России – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.