Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В театрах России пройдут "23 дня до Победы"

В театрах России пройдут "23 дня до Победы"
Фото: пресс-служба
Зрителям покажут спектакли о Великой Отечественной войне

С 16 апреля по 9 мая в Театре армии и на сценах театров России состоится Всероссийский театральный фестиваль "23 дня до Победы", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Учредителем фестиваля является Министерство обороны Российской Федерации.

Именно столько времени – 23 дня – прошло с момента подписания приказа о начале Берлинской стратегической наступательной операции до полной капитуляции фашистской Германии. В течение этих дней, с 16 апреля по 9 мая, по всей стране будет проходить фестиваль памяти, в рамках которого театры-участники покажут на своих площадках спектакли о войне и отметят на этот период свои здания символом Победы – звездой.

Открытие фестиваля "23 дня до Победы" состоится 16 апреля на площади перед Центральным академическим театром российской армии. А 17 апреля на Большой сцене Театра армии будет показан спектакль "Барабанщица" по пьесе Афанасия Салынского.

"В рамках фестиваля здание каждого российского театра, принимающего в нем участие, будет украшать символ Победы, логотип фестиваля – пятиконечная звезда. На своих сценах театры покажут поставленные в разные годы спектакли о Великой Отечественной войне. Также в Театре армии состоятся читки пьес, написанные о войне с 1941 года по сегодняшний день", – рассказал председатель Союза театральных деятелей, народный артист России Александр Калягин.

Фото: пресс-служба

В дни фестиваля "23 дня до Победы" самым значимым хэштэгом в буклетах, листовках, на сайтах театров-участников станет хэштэг #23днядопобеды. На больших экранах перед Театром армии, а также на его сайте ежедневно будет транслироваться обратный отсчет времени "до Победы осталось … дня".

Завершится фестиваль 9 мая гала-концертом на площади перед Театром армии. Префектура ЦАО организует акцию с полевыми кухнями, "Сиренью Победы" и другими мероприятиями.

"Мы гордимся высокой честью провести Всероссийский театральный фестиваль, посвященный 75-летию Великой Победы, предоставленной Театру армии, в ходе которого вся страна получит уникальную возможность ощутить историю освобождения и прикоснуться к родникам памяти. Мы потомки Победителей и наша задача – силой искусства приумножить закаленный дух патриотического, гражданского и нравственного воспитания в современном поколении", – сказал заместитель министра обороны России – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов. 

Евгения КОХАН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей