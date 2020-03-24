МХАТ заговорит с экранов
МХАТ имени М. Горького 24 марта в 15:00 запускает телеканал "МХАТ говорит!", вещание которого будет осуществляться на официальном сайте театра. Ежедневно в режиме онлайн 24/7 можно будет напрямую общаться с актерами, режиссерами, драматургами, художниками, музыкантами, работниками художественно-постановочной части, продюсерами и руководителями театра. Они будут рассказывать зрителям о предстоящих премьерах и постановках текущего репертуара, о репетициях и технологии производства спектаклей, о творческих планах и тайных мечтах, о повседневной жизни труппы.
МХАТу есть, что представить нашим любимым зрителям. Национальному театру через три года ему исполнится 125 лет. Его традиции – это достояние всей российской и мировой культуры, а спектакли из его репертуара – пример сохранения традиций русского психологического театра.
Реконструкции спектаклей Станиславского и Немировича-Данченко "Синяя птица" и "Три сестры" – важные культурные события сезона 2019/2020 годов. Премьеры последнего сезона "Сцены из супружеской жизни", "Последний срок", "Леди Гамильтон", "Парикмахерша", "Золото", "Звездная пыль" изменяют московский театральный ландшафт.
Помимо драматических постановок есть у МХАТа другая продукция – поэтические спектакли "Третьей сцены", читки "Цеха драматургов", лекции выдающихся мыслителей в рамках "Открытых пространств". Все это должен видеть российский зритель, в том числе – тот, кто еще не побывал в этом театре.
В онлайн-версии можно будет посмотреть лучшие поэтические спектакли "Сезона стихов" и встретиться с любимыми поэтами и драматургами Юрием Кублановским, Еленой Исаевой, Дмитрием Воденниковым и другими. А также увидеть избранные читки "Цеха драматургов" и Фестиваля будущего театра по пьесам Наталии Мошиной, Елены Греминой, Александра Железцова, Юлии Тупикиной, Андрея Вишневского и других в постановке молодых режиссеров.
Зрителям покажут вечера советской песни "Атлантида", посвященные творчеству Бориса Мокроусова и Эдуарда Колмановского, концерты этно-электронной группы "Волга" и Таисии Краснопевцевой. Для публики будут устроены виртуальные экскурсии по зданию МХАТ имени М. Горького – последнему шедевру позднебрежневской театральной архитектуры – с комментариями автора здания, архитектора Владимира Кубасова, и участием художников Алексея Гинтовта и Анной Колейчук. В исторической рубрике народный артист РФ Валентин Клементьев расскажет о мхатовцах – героях Великой Отечественной войны.
В программе телеканала запланированы рубрики: "Худрук онлайн", виртуальные мастер-классы, обучающие видеопрограммы, рассказы режиссеров о предстоящих премьерах и многое другое. В День театра – 27 марта – артисты и сотрудники МХАТ, а также приглашенные звезды, в режиме нон-стоп будут читать зрителям канала выборочные главы книги Константина Станиславского "Моя жизнь в искусстве".
Пока мир сидит на карантине, МХАТ не остановит работу. И призывает дорогих зрителей быть с ним. Их ждут на телеканале на официальном сайте, а также в социальных сетях: "Инстаграм", "Фейсбук" и во "ВКонтакте".
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