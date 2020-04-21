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"Инновации против кризиса" помогут бизнесу перейти в онлайн

"Инновации против кризиса" помогут бизнесу перейти в онлайн
Фото: Oliver Gutfleisch/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Агентство инноваций Москвы проведет конкурс среди авторов цифровых решений для адаптации предпринимателей к работе в новых условиях

В столице стартовал сбор заявок на участие в конкурсе. Его цель - найти и предложить российским компаниям бесплатно воспользоваться цифровыми решениями, которые помогут работать эффективнее в сложившейся ситуации.

Отбор решений проводится по трем номинациям. В первой из них будут рассматриваться проекты для улучшения взаимодействия с клиентами, в том числе находящимися в самоизоляции. Вторую  посвятят трансформации внутренних процессов – виртуализации, автоматизации, внедрению электронных систем постановки задач. Третья будет нацелена на поиск эффективных путей преобразования традиционных бизнес-моделей в цифровые.

Выбор лучших решений будет осуществляться по двум параметрам: оценке компаниями-пользователями и количеству скачиваний приложений.

Победителями конкурса станут девять компаний – по три в каждой номинации. Лучшие решения получат программу  продвижения, включающую размещение информации о них в федеральных и городских СМИ, широкие рекламные возможности и другие опции.

Компании, которые не смогут победить,тем не менее получат возможность представить свои решения потенциальным пользователям и клиентам. 

Примечательно, что предприниматели, заинтересованные в новых цифровых решениях для своего бизнеса, получат пробный бесплатный доступ к проектам. Организаторы конкурса прогнозируют, что в итоге город сможет привлечь порядка 100 цифровых решений, которые будут использоваться российскими компаниями и помогут им адаптироваться к новым условиям.

Для участия в конкурсе нужно оставить заявку до 3 мая в специальном разделе на сайте Агентства инноваций Москвы. На этой же странице будут опубликованы результаты и информация о решениях, прошедших отбор, доступ к которым может получить любая российская компания, подавшая заявку на этом же сайте. Подведение итогов конкурса состоится в середине августа.

Агентство инноваций Москвы работает под эгидой Департамента предпринимательства и инновационного развития. Агентство объединяет представителей городской власти и бизнеса, а также технологические компании для совместного решения задач по созданию, тестированию и внедрению инновационных решений в Москве.

Евгения КОХАН

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