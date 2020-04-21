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Компания КОТЕЛ-НН предложила комплексные услуги с безопасной доставкой

Компания КОТЕЛ-НН предложила комплексные услуги с безопасной доставкой
Фото: kotel-nn.ru
Из-за карантина оборудование и комплектующие будут заказываться удаленно

Нижегородская компания "КОТЕЛ-НН", которая занимается продажей и монтажом систем отопления и газового оборудования, предложила комплексные услуги владельцам газифицированного жилья.

Безопасность – наш приоритет

В первую очередь, представители компании отметили, что в условиях карантина и введенных ограничительных мер доставка товаров будет осуществляться безопасным способом. Это значит, что необходимое оборудование и комплектующие заказываются удаленно, без необходимости куда-то ехать, и доставляются по адресу покупателя без непосредственного контакта с курьером.  

Дополнительно руководство КОТЕЛ-НН анонсировало акцию – бесплатная доставка любых газовых котлов. Подробности и сроки проведения вы можете уточнить у менеджера по телефону.

Акцент на комплексные услуги

Во-первых, это помощь в подборе и расчетах на начальном этапе. Владельцам загородной и частной недвижимости компания предложила помощь в проектировании оптимальной системы отопления, выборе подходящего оборудования, учитывающего бюджет и эксплуатационные нормы.

По мнению мастеров компании, подключение специалистов уже на начальном этапе убережет клиентов от ошибок в проектировании, возможных переделок и увеличения бюджета на ремонт, покупок оборудования с ненужными функциями или неподходящими параметрами. И это не принимая во внимание крайне важный вопрос безопасности, ведь ошибки в проектировании, выборе и монтаже котла – это риск для имущества и жизни жильцов.   

Во-вторых, кроме непосредственно газового оборудования, которое поставляется напрямую от производителей, компания-дилер осуществляет монтажные и пусконаладочные работы, в том числе с установкой стабилизаторов и дымоходов.  

Это касается не только одноконтурных и двухконтурных газовых котлов, но и систем теплого пола, которые зачастую монтируются в газифицированных домах. 

Ознакомиться с актуальным каталогом газовых котлов Baxi, Ferroli, Protherm, Viessmann и других марок вы можете в каталоге поставщика на странице: https://kotel-nn.ru/kotly/gazovye-kotly/.

Важно! Выбор, установка, запуск газового оборудования, независимо от типа и марки котла, требует участия специалиста на всех этапах – от проектирования системы отопления до настройки котла после первого включения. В противном случае вы рискуете штрафами от газовщиков и, что страшнее, собственной безопасностью.  

Узнать, как осуществляется безопасная доставка в условиях карантина, какой срок действия акции по бесплатной доставке газовых котлов, как осуществляется помощь в выборе и монтаж оборудования в условиях карантина, вы можете по контактному телефону или заказав обратный звонок на сайте КОТЕЛ-НН.   

Полина ИВАНОВА

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