Первый виртуальный Фестиваль здорового и осознанного образа жизни ZdOrOvoFest продолжается
24 – 26 апреля, по многочисленным заявкам участников и спикеров первого этапа, Лига здоровья нации и компания GreenEgo-Оператор здоровья проводит второй этап Первого виртуального Фестиваля здорового и осознанного образа жизни ZdOrOvoFest.
Первый этап Фестиваля прошел 4 – 5 апреля 2020 г. и вызвал большой интерес у широкой аудитории, продемонстрировав важность объединения людей вокруг позитивных идей и практик в это непростое для всех нас время. Дистанционно участниками фестиваля стали более 6 тысяч человек из более чем 330 городов.
По итогам первой части Фестиваля организаторы запустили народное голосование по выбору лучшей оздоровительной практики, которая по окончании голосования будет тиражироваться в региональных Центрах здорового образа жизни. Также организаторы Фестиваля запустят информационный штаб по поддержке среднего и малого бизнеса в физкультурно-оздоровительной сфере, так как это одна из востребованных тем. Таким образом, фестивальное движение носит и практических характер.
Во втором этапе Фестиваля дистанционно (в формате вебинара) примут участие профильные профессиональные сообщества, представители государственных учреждений, некоммерческих организаций, аптек, медицинских учреждений, Центров здорового образа жизни, участники Всероссийской акции "10 000 шагов к жизни" – инструктора ЗОЖ и ГТО – и многие другие, заинтересованные актуальными вопросами сохранения и улучшения здоровья населения.
Участников Фестиваля ждут занятия оздоровительными практиками (фитнес, йога, цигун, релаксация), мастер-классы, выступления экспертов и лидеров мнений по разным темам, рецепты полезной и вкусной кухни, онлайн-общение, квартирник и многое другое.
24 – 26 апреля в Фестивале примут участие в роли спикеров Шкипер Алексей (основатель Московского института релаксологии, член президентского совета НАНМ), Камилина Ланна (создатель бренда LannaKamilina), Сергиенко Марина (консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине, наставник института управления при правительстве Москвы), Чепурная Злата (основатель социального проекта "Команда Звездный десант", член Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка), Варзиев Сослан (тренер, эксперт-аналитик по силовой подготовке в спорте высшихдостижений), Мурлаева Алена (фитнес-тренер, эксперт Лиги здоровья нации по двигательной активности, блогер-миллионник), Семенов Виктор (председатель наблюдательного совета Группы компаний "Белая дача"), Ковальчук Филипп (бренд-шеф Группы компаний "Белая дача"), Малый Алексей (президент Федерации боевого самбо России), Орлова Анетта (психолог, кандидат социологических наук, писательница), Гребенкина Анастасия (руководитель собственной Школы фигурного катания, мастер спорта международного класса, участница чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр, победитель шоу "Танцы на льду"), Блайберг Влади (участник конкурса "Х-фактор", финалист шоу "Голос"), Кононов Николай (вице-президент Лиги здоровой нации), Некрутов Сергей (руководитель Военно-спортивной Лиги ДОСААФ России), Виват Ксения (инструктор цигун, хатха-йоги и медиатативных практик) и многие другие.
Участников Фестиваля ждут много сюрпризов и подарков от звездных гостей. И в этот раз мы запустим символ нашего Фестиваля – #ПередайСердце.
Участие бесплатное, достаточно пройти регистрацию на сайте https://greenego.ru/zd/
Здорово, когда все здоровы!
Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас
Смешные и злободневные: анекдоты дня на 23 апреля
Подборка актуальных шуток от "Утро.ру" поднимет настроение даже на самоизоляции
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Версия об искусственном происхождении COVID-19 провалилась
- Россия отреагировала на блокировку в ООН резолюции по коронавирусу
- Врачи одобрили народный метод борьбы с коронавирусом
- Америку сравнили со странами третьего мира из-за коронавируса
Здоровье
- Продлить молодость: простая зарядка после 60 лет
- Физкультура для пожилых: 4 упражнения помогут сохранить здоровье на карантине
- Эксперты выяснили причину высокой смертности мужчин от COVID-19
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик