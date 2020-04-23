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Первый виртуальный Фестиваль здорового и осознанного образа жизни ZdOrOvoFest продолжается

Первый виртуальный Фестиваль здорового и осознанного образа жизни ZdOrOvoFest продолжается
Фото: Пресс-служба
Участников ждут занятия оздоровительными практиками, мастер-классы, выступления экспертов и лидеров мнений по разным темам, рецепты полезной и вкусной кухни, онлайн-общение, квартирник и многое другое

24 – 26 апреля, по многочисленным заявкам участников и спикеров первого этапа, Лига здоровья нации и компания GreenEgo-Оператор здоровья проводит второй этап Первого виртуального Фестиваля здорового и осознанного образа жизни ZdOrOvoFest.

Первый этап Фестиваля прошел 4 – 5 апреля 2020 г. и вызвал большой интерес у широкой аудитории, продемонстрировав важность объединения людей вокруг позитивных идей и практик в это непростое для всех нас время. Дистанционно участниками фестиваля стали более 6 тысяч человек из более чем 330 городов.

По итогам первой части Фестиваля организаторы запустили народное голосование по выбору лучшей оздоровительной практики, которая по окончании голосования будет тиражироваться в региональных Центрах здорового образа жизни. Также организаторы Фестиваля запустят информационный штаб по поддержке среднего и малого бизнеса в физкультурно-оздоровительной сфере, так как это одна из востребованных тем. Таким образом, фестивальное движение носит и практических характер.

Во втором этапе Фестиваля дистанционно (в формате вебинара) примут участие профильные профессиональные сообщества, представители государственных учреждений, некоммерческих организаций, аптек, медицинских учреждений, Центров здорового образа жизни, участники Всероссийской акции "10 000 шагов к жизни" – инструктора ЗОЖ и ГТО – и многие другие, заинтересованные актуальными вопросами сохранения и улучшения здоровья населения.

Участников Фестиваля ждут занятия оздоровительными практиками (фитнес, йога, цигун, релаксация), мастер-классы, выступления экспертов и лидеров мнений по разным темам, рецепты полезной и вкусной кухни, онлайн-общение, квартирник и многое другое.

24 – 26 апреля в Фестивале примут участие в роли спикеров Шкипер Алексей (основатель Московского института релаксологии, член президентского совета НАНМ), Камилина Ланна (создатель бренда LannaKamilina), Сергиенко Марина (консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине, наставник института управления при правительстве Москвы), Чепурная Злата (основатель социального проекта "Команда Звездный десант", член Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка), Варзиев Сослан (тренер, эксперт-аналитик по силовой подготовке в спорте высшихдостижений), Мурлаева Алена (фитнес-тренер, эксперт Лиги здоровья нации по двигательной активности, блогер-миллионник), Семенов Виктор (председатель наблюдательного совета Группы компаний "Белая дача"), Ковальчук Филипп (бренд-шеф Группы компаний "Белая дача"), Малый Алексей (президент Федерации боевого самбо России), Орлова Анетта (психолог, кандидат социологических наук, писательница), Гребенкина Анастасия (руководитель собственной Школы фигурного катания, мастер спорта международного класса, участница чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр, победитель шоу "Танцы на льду"), Блайберг Влади (участник конкурса "Х-фактор", финалист шоу "Голос"), Кононов Николай (вице-президент Лиги здоровой нации), Некрутов Сергей (руководитель Военно-спортивной Лиги ДОСААФ России), Виват Ксения (инструктор цигун, хатха-йоги и медиатативных практик) и многие другие.

Участников Фестиваля ждут много сюрпризов и подарков от звездных гостей. И в этот раз мы запустим символ нашего Фестиваля – #ПередайСердце.

Участие бесплатное, достаточно пройти регистрацию на сайте  https://greenego.ru/zd/

Здорово, когда все здоровы!

Евгения КОХАН

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