Болезнь нельзя поставить на паузу

При поддержке благотворительного фонда "Линия жизни" в Центре протонной терапии Медицинского института имени Сергея Березина (МИБС) в Санкт-Петербурге 100-й ребенок начал курс протонной лучевой терапии. Протонная терапия – наиболее современный вид лучевого лечения рака, во всем мире признанный оптимальным в педиатрической онкологии. В общей сложности, около 20% всех пациентов моложе 18 лет, прошедших лечение в МИБС, получили помощь благодаря фонду "Линия жизни".

Сотрудничество фонда и МИБС позволяет увеличить объем высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой российским детям. 205 млн руб. уже было выделено фондом на медицинскую программу "Протонная терапия".

"На сегодняшний день "Линия жизни" – единственный благотворительный фонд, который занимается протонной терапией как методом лечения детей с онкологией в таком большом объеме. Мы делаем доступной для тяжелобольных детей высокотехнологичную медицину мирового уровня. Своего первого "протонного" ребенка мы взяли в программу в августе 2019 года. За девять месяцев фонд оказал помощь и улучшил качество жизни 100 детей", – рассказала о проделанной работе президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" Фаина Захарова.

Во время режима самоизоляции в связи с пандемией COVID-19 фонд, как и протонный центр МИБС, не приостановил свою работу ни на минуту. Ведь болезнь нельзя поставить на паузу.

"Благодаря неустанной работе сотрудников благотворительных фондов и конкретно наших надежных партнеров из "Линии жизни" дети из регионов России получают доступ к протонной терапии – самому передовому и наиболее оптимальному для них лучевому лечению рака. Это крайне важно, ведь зачастую протоны не имеют альтернативы и дают наилучшие результаты и прогнозы на жизнь без рецидивов. Во всем мире это дорогостоящее высокотехнологичное лечение оплачивается страховыми фондами или государством. В России пока только несколько регионов финансируют протонную терапию для своих жителей", – говорит председатель правления Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС) Аркадий Столпнер.

Семен Мирской из Барнаула стал 100-м ребенком, которого фонд "Линия жизни" взял в программу лечения по направлению "Протонная терапия". Мальчику выполнена нейрохирургическая операция, в ходе которой была удалена очень крупная опухоль в головном мозге.

В соответствии с современными протоколами следующим этапом лечения должен стать курс лучевой терапии. Однако облучение традиционно применяемыми "лучами" (фотонами) задело бы ряд важных структур в головном мозге ребенка, в том числе – зрительные и слуховые нервы, что могло привести к частичной или полной потере зрения и слуха. Единственным на сегодня вариантом лучевого лечения, при котором возможно окончательно разрушить клетки рака, не навредив самому маленькому пациенту, является протонная терапия.

Такая терапия сводит к минимуму риск вторичных раков, которые нередко развиваются в месте облучения через 10 – 15 лет после завершения курса традиционной лучевой терапии. Это крайне важно при лечении детей, которые при хороших прогнозах могут прожить долгую жизнь без рецидивов болезни.

Стоимость курса лечения протонами в Санкт-Петербурге в три – пять раз ниже, чем в протонных центрах Европы и США. Квоты на протонную терапию с 2018 г. выделяют всего несколько регионов: Санкт-Петербург, Москва, Московская и Ленинградская области, оплачивающие лечение своих жителей из региональных бюджетов. С 2020 г. правительство РФ включило протонную терапию в перечень высокотехнологичной помощи (ВМП), финансируемой из фонда ОМС. Предполагается, что протонный центр МИБС сможет в этом году оказать по госпрограмме ВМП помощь 600 пациентам, однако финансирование до сих пор не открыто.

Поэтому семьям с детьми, нуждающимися в протонной терапии, по-прежнему нужна финансовая поддержка. Часто для родителей больного онкологией ребенка протонная терапия становится последней надеждой и спасением, а для самого маленького пациента – единственным шансом выжить.