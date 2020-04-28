"Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии": в России стартует Первый международный онлайн-форум
Первый международный форум "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии" стартует 28 апреля в 10:00 по московскому времени. Сопредседателями проекта выступили глава республики Башкортостан Радий
Хабиров, ректор Национального исследовательского университета "ВШЭ" Ярослав
Кузьминов и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Впервые после отмены крупных экономических форумов в России состоится глобальная конференция. Она пройдет в интерактивном формате на базе уникальной платформы bashkiria-live.com. На форум с момента официального открытия платформы регистрацию уже прошли более 6,5 тысяч участников из России, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Японии, КНР, Саудовской Аравии, Турции, Швеции, Мексики и других государств. Освещать деятельность форума будут 20 международных и федеральных информационных партнеров, 10 из которых транслируют мероприятие в прямом эфире, в том числе на Россию и Европу (телеканал RT) и арабский мир (крупнейший пан-арабский телеканал Аль-Маядин).
Во вторник, 28 апреля, в 10:00 мск все зарегистрированные пользователи, включая режиссера Люка Бессона, американского физика Митио Каку, автора теории о "черном лебеде" Нассима Талеба, экс-премьера Швеции Фредрика Рейнфельдта, ведущего основателя и генерального директора консалтинговой компании FutureMap Парага Ханну, главу Башкортостана Радия Хабирова, телеведущую Ксению Собчак и директора ВЦИОМ Валерия Федорова, подключатся к интерактивной площадке bashkiria-live.com, чтобы обсудить мир после коронакризиса.
Спикерам Форума – сотне ученых, бизнесменов и политиков из 25 стран – предстоит спрогнозировать, каким станет будущее в течение следующих недель, месяцев, лет; выявить угрозы, шансы и решения для посткоронавирусной экономики.
Ресурс bashkiria-live.com позволит смоделировать в онлайне более традиционную в визуальном плане картинку офлайн-конференций.
О программе:
В программе предусмотрены 9 секций, два пленарных заседания – международное и федеральное, презентация республики Башкортостан, а также интерактивная пресс-конференция с подключением представителей российских и международных СМИ.
С 10:00 до 11:30 параллельно будут проходить 5 секций (время – московское):
– "Глобальные рынки в кризис: падение или передел?"
– "Человеческий капитал. Кризис рынка труда и потенциал онлайн-профессий"
– "На дне коронакризиса или снизу постучат? Философия бизнес-решений"
– "Covid & Media: доверие против хайпа"
– "COVID-19 и мировая экономика: от глобальной рецессии к новому экономическому росту".
С 11:30 до 13:30 состоится Федеральная пленарная сессия "Новая реальность: государство и глобальные вызовы", завершит которую презентация потенциала республики Башкортостан (модератор сессии – А. Любимов).
С 13:30 до 14:00 состоится подписание соглашений о сотрудничестве между правительством республики Башкортостан, компанией "Интерхелф Канада" и группой компаний "АйЭйчДипей групп" в целях развития инвестиционных проектов в сфере здравоохранения и санаторно-курортной отрасли республики Башкортостан.
В 14:00 начнется трансляция пресс-конференции с международными и российскими участниками форума (спикеры: Радий Хабиров, Светлана Чупшева, Насим Талеб, Митио Каку; модератор – Ксения Собчак).
С 14:30 до 16:00 желающих приглашают стать участниками Международной пленарной сессии "Мир после коронавируса: евразийский взгляд" (модератор – Ксения Собчак).
С 16:00 до 17:30 пройдет параллельная работа секций по темам:
– "Коронаимпульс. Трансформация событийной индустрии"
– "Магазины 4.0. Апрельская пятилетка и новая стратегия развития"
– "Уроки в пижаме". Старая школа по новому адресу"
– "POST-COVID. Общество и новые социальные вызовы".
Регистрация на Форум еще активна на официальной платформе проекта bashkiria-live.com.
Для доступа к трансляции мероприятий 28 апреля необходимо будет:
1. Зайти на официальный сайт https://bashkiria-live.com
2. Ввести логин и пароль, созданный на этапе регистрации.
3. Выбрать интересующее мероприятие в программе и перейти к его просмотру.
Онлайн-форум "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии" – первый шаг к организации экспертной платформы для преодоления экономических последствий пандемии. В ходе представления Форума в ИТАР-ТАСС глава республики Башкортостан Радий Хабиров анонсировал, что по итогам будут собраны лучшие предложения, высказанные в ходе дискуссий.
Далее планируется провести аналитику и тиражирование результатов на базе платформы bashkiria-live.com и организовать регулярное общение специалистов в фомате think-tanks.
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