В России проходит Первый международный онлайн-форум "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии"

Кризис, вызванный распространением инфекции коронавируса, может способствовать развитию новых мировых центров по вакцинации и борьбе с пандемиями. Такое мнение выразил 28 апреля в ходе пленарного заседания Международного онлайн-форума "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии" первый заместитель премьер-министра республики Башкортостан Андрей Назаров. Он призвал строить в регионе клиники и разрабатывать новые вакцины.

"У нас в республике есть пещера Шульган-Таш, там были обнаружены рисунки древних людей, наших с вами предков. Самые молодые из них сделаны 14 тысяч лет назад. И если с этого места начиналась цивилизация, то почему не сейчас, когда мы столкнулись с самым сильным вызовом столетия, и почему не отсюда начнется развитие новой цивилизации? И строя будущее после нашего телемоста и сегодняшнего онлайн-форума, это приглашение всех – на то место и в тот регион, откуда ваши предки – делать вакцины от коронавируса и от других известных и еще неизвестных болезней. Давайте здесь строить клиники", – сказал Назаров.

В свою очередь, экс-министр иностранных дел Италии Франко Фраттини рассказал об опыте борьбы с коронавирусом страны, которая считается наиболее пострадавшей в Европе.

"Когда европейские страны решили закрыть границы, думая, что это проблема только Италии, мы сделали ставку на политику сотрудничества. Ведь речь идет о такой плотности населения, при которой карантин только усугубит ситуацию. Италию невозможно заблокировать. В итоге Евросоюз понял, что нужно проявить солидарность со всеми странами мира в борьбе с пандемией коронавируса", – отметил дипломат.

По мнению спецпредставителя президента Никарагуа по вопросам отношений с Россией Лауреано Факундо Ортега Мурильо, человечество может выйти из кризиса только благодаря совместной работе и взаимопомощи.

"В целом, вирус является угрозой всему человечеству, и те страны, которые столкнулись с наиболее серьезными проявлениями пандемии, могли бы из солидарности поделиться информацией о методах наиболее эффективного противостояния. Я верю, что все вместе мы сможем решить эту проблему", – добавил Мурильо. – Сейчас в рамках взаимодействия наших стран проводится обучение медперсонала для работы с больными коронавирусом и мы надеемся, что такое сотрудничество будет продолжаться".

Министр финансов Никарагуа Иван Акоста также поблагодарил Россию за помощь в реализации различных проектов, которые, в том числе, направлены на борьбу с последствиями пандемии COVID-19.

"Мы благодарны России и ее президенту за участие в совместных с Никарагуа программах. Среди них, например, проекты по обеспечению продовольственной безопасности, а также борьба с наркотрафиком. Сейчас самое большое значение для нас имеют совместные проекты в сфере здравоохранения. При поддержке Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток мы смогли построить завод по производству вакцин, некоторые из них уже применяются для вакцинации населения", – заявил он.

Основатель и генеральный директор консалтинговой компании FutureMap Параг Ханна из США заявил, что кризис показал наличие в мире самодостаточных стран, а также тех, кому нужна международная поддержка.

"Мы сейчас видим, что пройдет реструктуризация цепочек поставок. Все чаще мы слышим о том, что североамериканская, европейская и азиатская системы будут работать по-другому. Россия – особое место на этом фоне. Россия, как правило, действует в сфере евразийского пространства. Свыше шести миллиардов человек существуют за счет имеющихся в Евразии ресурсов. Таким образом, мы сейчас видим разграничение между так называемыми красными зонами, где высок страх из-за коронавирусной пандемии, и более устойчивыми зонами. Россия – самодостаточная страна. Она может самостоятельно обеспечить свои потребности, исходя из собственных ресурсов. Однако есть целый ряд региональных образований, которые не обладают такого рода самодостаточностью. Поэтому нам необходимо сконструировать единую сеть, которая бы сделала весь мир самодостаточным. Ключевую роль здесь играют технологии. Технологии – это наш друг", – отметил он.

По мнению Ханны, именно развитие цифровых технологий поможет миру бороться с различными угрозами в будущем.

"Соблюдение прав граждан и социальное обеспечение в совокупности должны обеспечить нас ресурсами для борьбы с текущими угрозами. Что произойдет, если все заболеют? Под угрозой находится общая цивилизационная безопасность. Под угрозой находится наша физическая и цифровая взаимосвязанность. Поэтому будущее – за технологиями, которые позволят нам сохранить эту взаимосвязанность", – подчеркнул генеральный директор консалтинговой компании FutureMap.

Справка:

Первый международный онлайн-форум "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии" проходит в интерактивном формате на базе уникальной платформы bashkiria-live.com. Регистрацию на мероприятие с момента официального открытия платформы уже прошли порядка 10 тысяч участников из России, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Японии, КНР, Саудовской Аравии, Турции, Швеции, Мексики и других государств. Освещают деятельность форума 20 международных и федеральных информационных партнеров, 10 из которых транслируют мероприятие в прямом эфире, в том числе на Россию и Европу (телеканал RT) и арабский мир (крупнейший пан-арабский телеканала Аль-Маядин). Трансляция доступна на сайте bashkiria-live.com.

